漫畫大師松本零士85歲辭世 曾著宇宙戰艦大和號、銀河鐵道999

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）以「宇宙戰艦大和號」、「銀河鐵道999」等作品聞名的日本漫畫家松本零士2月13日上午11時（台灣時間10時）因心臟衰竭在東京一家醫院辭世，享壽85歲。

「日刊體育」報導，松本零士所屬的公司零時社的社長、他的長女松本摩紀子今天發表聲明寫道：「我想漫畫家松本零士已去星海旅遊了。他身為漫畫家，將自己的想法馳騁在描寫故事中，度過幸福的人生。松本常說：『在遠方時間之輪接上處，我們還會相會。』我們也相信他的話，期待再會的那一天。感謝各位粉絲的支持，也感謝讓松本的作品能問世的相關公司的各位，還有給予關照的各地方自治體及各團體的各位、從松本年輕時期就一同切磋琢磨的各漫畫家老師們、還有協助松本踏上旅途的醫院的各位，由衷致上謝意，真的很感謝。」

松本零士1938年1月25日生於福岡縣久留米市，6歲左右開始作畫，9歲與漫畫家手塚治蟲相遇，開始畫漫畫。15歲時投稿作品「蜜蜂的冒險」獲獎刊載於雜誌「漫畫少年」，就此作品在商業雜誌出道，實質以漫畫家出道是在1957年在雜誌「少女」刊載的「黑色花瓣」，後來持續在少女漫畫雜誌執筆。

1968年青年漫畫雜誌開始誕生，他在青年漫畫雜誌執筆，作品屬少年、青年漫畫的領域，包括「宇宙戰艦大和」、「銀河鐵道999」、「新竹取物語1000年女王」（千年女王）等作品相當暢銷。

2019年11月他訪問義大利時跌倒，返國後修養，身體恢復健康。東映公司表示，最近他身體狀況不好，考慮到年事已高住進醫院。（編輯：郭中翰）1120220

松本零士2009年12月在他設計的伊賀鐵道忍者列車簽名。（共同社）

（圖取自twitter.com/toeianime_info）