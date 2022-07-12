遊戲王作者高橋和希沖繩浮潛死亡 死因為溺水

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遊戲王作者高橋和希7日過世享壽60歲，海上保安署研判高橋是在浮潛時溺水。（圖取自維基共享資源；作者：StGerner，CC BY-SA 2.0 de）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）6日在沖繩縣名護市外海被發現死亡，已知死因為溺水。海上保安署研判高橋是在浮潛時溺水，正調查詳細事發過程。

日本放送協會（NHK）報導，高橋6日被人發現身著浮潛器具漂浮在名護市外海海面上，並在之後確認死亡。

名護海上保安署表示，11日對高橋進行司法解剖得知死因為溺水。解剖時也發現高橋死後有被鯊魚啃咬的傷痕。

海上保安署及警方表示，高橋是獨自造訪沖繩，並在離他被發現處約12公里外的恩納村海灘附近農用道路上，尋獲高橋租賃的一輛汽車。

海上保安署研判高橋可能是在租賃轎車附近的海域浮潛時溺斃，然後被海流帶往名護市外海，正調查詳細事發經過。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110712