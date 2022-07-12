配樂響起便知007來了 英作曲家蒙蒂諾曼逝世

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）譜寫標誌性「詹姆士龐德」系列電影主題樂的英國作曲家蒙蒂諾曼（Monty Norman）今天過世，享壽94歲，這項消息由他的官網對外發布。

法新社報導，官網聲明說，「我們很遺憾地宣布，蒙蒂諾曼罹病不久後於2022年7月11日過世」。

蒙蒂諾曼1928年4月4日出生於東倫敦一個猶太家庭，本名蒙蒂．諾塞洛維奇（Monty Noserovitch）。

他從歌唱起家，後來才轉為作曲，替音樂劇和電影寫歌，但他最知名的作品是替1962年首部詹姆士龐德電影「第七號情報員」（Dr. No）作曲，儘管製作團隊徵召配樂大師約翰貝瑞（John Barry）予以重新編排。

約翰貝瑞說這首曲子實際上是由他所寫，但「星期日泰晤士報」（Sunday Times）刊文做出類似主張時，蒙蒂諾曼打贏了針對該報的誹謗官司。

無論如何，這首曲目成了詹姆士龐德電影不可或缺的一環，接下來24部系列片都可以聽到這個熟悉的旋律。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110712