前AV女優入圍芥川賞 意外接獲台灣網友熱烈回響

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（中央社東京6日綜合外電報導）38歲的前AV女優、作家鈴木涼美今天接受廣播專訪時說，作品入圍第167屆芥川賞後，在社群軟體上接獲不少台灣網友回響，她猜想原因可能跟台灣出身的作家李琴峰曾獲芥川賞有關。

日媒Sponichi Annex報導，鈴木涼美以作品「資優」（暫譯）入圍第167屆芥川賞（芥川獎），由於她過去在就讀慶應大學時曾以「性感女優」（AV女優）身分拍攝影片，之後又曾擔任日本經濟新聞記者，擁有各式各樣人生經歷，多才多藝引發話題。

被主持人問到入圍芥川賞後身旁人士的反應，鈴木說，在日本大概只有兩位親戚長輩打電話來關心，意外的回響不多。但就在入圍公布幾天後，鈴木說，反倒在意想不到的地方與方式獲得回響。

她說，大概是入圍公布5天後，一早起床電話響起通知的情況有異，一看竟然是社群媒體IG上有約3000個通知，「全部都來自台灣」。

鈴木猜測，似乎是因為入圍新聞被譯成中文，可能是李琴峰曾獲芥川賞，讓芥川賞在台灣也具有知名度。

至於來自台灣的留言內容，鈴木說，大部分都用中文書寫，但也有用英文或不太通暢的日文書寫，包括「妳的生活方式將改變未來的女性」之類，或是We support you from Taiwan（來自台灣的支持）等。

看到來自台灣網友的回響，讓鈴木思考台灣女性所處的環境。她說，台灣女性大概也都各自有各自的人生經歷，也許跟她的經歷不相同，但一想到可能有人跟她的經歷部分雷同，所以才會留言給她，「是令人感動的瞬間」。

芥川賞將於7月20日公布獲獎名單。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110706