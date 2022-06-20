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布袋戲偶頭雕刻家徐柄垣88歲辭世 文化部將頒褒揚狀

2022/6/20 21:41（6/20 22:01 更新）
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彰化縣政府傳統工藝「偶頭製作」保存者徐柄垣20日辭世，享壽88歲。徐柄垣一生在戲偶雕刻技藝路途上精益求精，戲偶品質精良，且偶型俊美上鏡。圖為徐柄垣在雕刻布袋戲偶頭歷史畫面。（彰化縣政府文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月20日
彰化縣政府傳統工藝「偶頭製作」保存者徐柄垣20日辭世，享壽88歲。徐柄垣一生在戲偶雕刻技藝路途上精益求精，戲偶品質精良，且偶型俊美上鏡。圖為徐柄垣在雕刻布袋戲偶頭歷史畫面。（彰化縣政府文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月20日
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）彰化縣政府傳統工藝「偶頭製作」保存者徐柄垣於今天辭世，享壽88歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示將頒發褒揚狀表揚。

文化部長李永得在今天文化部發布的新聞稿表示，徐柄垣的雕刻技藝，歷經傳統、金光、電視，甚至跨足到電影，是台灣極具代表性的偶頭雕刻師，非常感念徐柄垣藝師精湛的偶頭製作工藝及藝術成就，帶領台灣布袋戲偶界走向新的潮流。

根據文化部新聞稿表示，徐柄垣藝師生於1935年，約1952年起開始追隨父親徐析森及兄長學習雕刻技藝，尤以父親帶給他的影響最大。他在1958年協助父親雕製布袋戲電影「西遊記」的木偶，以及1963年黃俊雄的三尺三大木偶。

1966年，徐柄垣協助父親為葉明龍在台視製作的新型木偶戲設計眼、嘴會動的戲偶。這些寶貴經驗的累積，為他日後設計「雲州大儒俠史艷文」系列的活眼、活嘴的動態布袋戲偶打下基礎。

隨著布袋戲劇情發展的戲偶需求，知名演師如鍾任壁、黃秋藤、黃順仁、許王、廖英啟、洪連生等人為求戲偶品質，也紛紛向徐柄垣下訂單，從1970年代開始至2000年，打造過無數的亮眼之作。

徐柄垣藝師1970年代創立「巧成真木偶之家」，在霹靂布袋戲系列中的作品，出自他手的幾乎為當期的一線角色，如「葉小釵」、「亂世狂刀」、「非凡公子」、「青陽子」、「神鶴佐木」、「劍君十二恨」、「神秘女郎」、「玉天璣」、「瀟湘子」、「魔魁」、「創世者」、「莫召奴」等。

此外，由於戲偶品質精良，而且偶型俊美上鏡，在當時常被挑選為要角，不難想見徐柄垣藝師作品數量之多，幾乎囊括當時在無線電視台的影視布袋戲。

文化部長李永得表示，徐柄垣藝師一生在戲偶雕刻技藝路途上精益求精，以新的表現形式帶動偶頭雕刻產業邁向新的潮流，見證台灣布袋戲發展脈絡，為台灣傳統工藝奠定深厚基礎，雖溘然離世，但其工藝技藝將永為後世所傳承。（編輯：陳仁華）1110620

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