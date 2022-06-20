故宮國寶押運人索予明逝世 享嵩壽102歲

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（中央社記者王寶兒台北20日電）國立故宮博物院所藏國寶在1949年全數遷台，最後一批文物押運人索予明19日中午逝世，享嵩壽102歲。前故宮院長馮明珠表示，索予明一生奉獻給故宮，也是最後一名逝世的押運人。

馮明珠接受中央社記者訪問表示，索予明19日中午逝世，他在1949年搭乘崑崙艦押運第3批文物來台，但索予明來台時還不是故宮職員，而是中央博物院籌備處的員工，後來中央博物院籌備處和故宮在1965年正式合併，索予明就一直在故宮工作到退休。

根據故宮於官網記載，1948年秋天，因國共戰爭形勢逆轉，故宮常務理事朱家驊、王世杰、傅斯年、徐鴻寶、李濟、杭立武等人在理事長翁文灝家中決議，將挑選故宮精品運往台灣，中央博物院理事會則在12月決議選擇最精藏品運往台灣。於是，故宮、中央博物院的第1批文物在1948年12月先運抵基隆，第2批文物及第3批文物在1949年送抵台灣。

索予明出生於1920年，來自湖北江陵，他來到台灣時，身上僅帶著一件由母親親手縫製的藍背心和2枚錢幣。由沈春池文教基金會推動的非營利組織「搶救遷臺歷史記憶庫」今年5月推出索予明的訪談影片，逾百歲的索予明想到媽媽當年一個人在家，仍然會落淚，回顧一生境遇，他說：「亂世中為人也真不簡單。」

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馮明珠表示，索予明很年輕就加入中央博物院籌備處，和文物有密切關係，如今故宮館藏有許多青銅器、漆器的原始手繪圖就是索予明畫的，他更是名漆器專家。索予明在故宮一步一腳印，不僅升任研究員，也是圖書文獻處科長，自己進故宮也曾受索予明教導，是她的老長官。

2015年，故宮慶祝建院90週年，由時任總統馬英九致贈遷台有功人員感謝狀，並表揚國寶押運人高仁俊、張銀武和索予明，索予明當年逾90歲，還親自領取感謝狀。馮明珠表示，高仁俊及張銀武都已逝世，索予明是最後一名逝世的押運人。（編輯：施施）1110620