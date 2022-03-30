大學生獻計 高科技「開箱」乾隆皇帝古玩

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走入國立故宮博物院特展「多寶格的收、納、藏」，只要站在互動裝置「裸眼3D 一起來玩『集瓊藻』前，對螢幕內的「集瓊藻」多寶格伸出手，機器便能感應、連結手部動作，讓人親手為寶盒「開箱」，還能一件件翻玩其中的玉器、珍石。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）台灣大學生的創意加上科技力量，讓清朝乾隆皇帝的古玩與觀眾的距離，不再只能停留於櫥窗遙遙相望，無須任何裝置，就能體驗開箱「集瓊藻」寶盒的樂趣，現於故宮特展展出。

走入國立故宮博物院的「多寶格的收、納、藏」特展，只要站在「裸眼3D 一起來玩『集瓊藻』」互動裝置作品前，對螢幕內的「集瓊藻」多寶格伸出手，機器便能感應、連結手部動作，讓人親手為螢幕內的寶盒「開箱」，還可以一件一件翻玩裡面的玉器、珍石。

「裸眼3D 一起來玩『集瓊藻』」由4名來自清華大學、實踐大學的大四生發想而來，她們分別是黃婕瑜、楊怡靜、劉怡萱和黃子瑜，此次以「參光體驗」提案計畫，獲得故宮和台達電子青睞，透過故宮空間環境及多寶格文物，並結合台達電子BIC智慧照明系統，打造數位觀展體驗。

「多寶格」過去專指位於紫禁城乾清宮內收納各種古玩的通牆大格。無論是古玩以開架方式陳列的「格」，或是在有限的箱盒空間內存放最多數量古玩、如寶盒的「百什件」，這些不同型態的古玩收藏，故宮皆以「多寶格」稱呼。

4名大學生大玩創意，在故宮及台達電子協助下，將不同多寶格轉化為5件現代人可互動的設計作品，有將古玩樣貌轉化為萬花筒花樣的沉浸式空間，也有能抓取寶物的「裸眼3D 一起來玩『集瓊藻』」裝置。楊怡靜表示，希望藉由科技打破限制，讓人實際抓取多寶格中的小玩意並操作遊玩，體會小小珍玩的魅力。

故宮和台達電子此次合作契機，來自台灣設計研究院及經濟部工業局的「新一代設計產學合作」專案，今天故宮舉行「多寶格的收、納、藏」特展開幕暨新一代設計產學合作金獎成果發表記者會。

台灣設計研究院院長張基義表示，新一代設計產學合作主要是透過企業出題、學生解題的模式，讓企業分享實務經驗，以期縮減學用落差。本次由故宮與台達電子聯合出題，不只跨產業，年輕學子的當代設計思維，也為企業注入創新活力。

故宮院長吳密察表示，他不相信「一代不如一代」，「我常常跟我學生講，你們要相信一代會比一代強，至少我們以前想都沒想過的事情，對他們來說已經是家常便飯。」此次學生以科技展現的策展手法，遠遠超出故宮預期以外，「我們應該要一直有機會給年輕人，而且年輕人會比我們做得更好。」

展覽中也可欣賞古代皇帝們的多寶格藏品，例如乾隆皇帝喜歡四處遊歷，對外出使用的桌子也很講究，曾下令製作「外出楠木摺疊百什件桌」，不只桌腳可拆卸，還有能放文房四寶、花瓶等古玩的大抽屜，有如「行動書房」。

「多寶格的收、納、藏」特展現於故宮北部院區第一展覽區展出至8月16日。（編輯：張雅淨）1110330