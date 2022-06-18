前大法官孫森焱逝世 蘇貞昌感念一生奉獻司法

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院長蘇貞昌今天指出，驟聞前大法官孫森焱近日辭世深感不捨，並感念當年孫森焱在威權時期以自身司法實務經驗，指出法官判決必須「接地氣」，令人佩服。

前大法官孫森焱16日深夜10時逝世，享年88歲。

蘇貞昌今天透過臉書指出，孫森焱在1981年9月發表「風俗與裁判」一文，指出「假定裁判的結果，違反風土人情，不但不足以杜紛爭，反而可能引發當事人甚至社會大眾，對法治的懷疑，最後走向傷風敗俗的地步」。

蘇貞昌表示，那是美麗島大審後的隔年，在那個威權時期，孫森焱以自身司法實務經驗，就指出法官的判決必須「接地氣」的看法，振聾啟聵，令人佩服。

他說，也曾經拜讀孫森焱的權威名著「民法債編總論」，立論精闢，頗為折服，去年11月也在台南司法博物館巧遇孫森焱賢伉儷，促膝聊著孫森焱提供給司法博物館展覽的文物，天南地北，相談甚歡。

蘇貞昌說，當時孫森焱康朗健談，不意驟聞近日已辭世，人生無常，不勝唏噓，也深感不捨。

蘇貞昌表示，孫森焱不僅透過其豐富的實務經驗為人平亭曲直，更藉由其深厚的學術底蘊，諄諄教誨無數學子，培育許多司法人員在定紛止爭的過程中實現公平正義。

他說，感念孫森焱一生對司法與法學的無私奉獻，也期盼有更多的法律人能夠承襲孫森焱問學求道的敬業精神，讓台灣的司法繼續前進。（編輯：郭無患）1110618