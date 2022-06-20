反光鏡守護人張秀雄病逝 各界追念感佩善行

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（中央社記者王鴻國新北20日電）被尊稱「反光鏡菩薩」的張秀雄目睹車禍現場的反光鏡結滿蜘蛛網，可能是肇禍原因之一，於是每天清晨帶著抹布及摺疊鋁梯出門擦亮並守護反光鏡，他日前病逝後，外界追念感佩。

張秀雄原本從事建築業，退休後與家人出遊途中，親眼目睹車禍事故，繼而發現車禍現場的反光鏡竟結滿蜘蛛網，可能是肇禍原因之一，讓他有了「我這老人家是不是還能為這社會做點事」的想法，就此立志要擦遍路上每面反光鏡。

張秀雄每天清晨3、4時就起床，帶著20多條抹布及摺疊鋁梯，騎著機車出門擦拭路上的反光鏡，多年來已擦遍北台灣包括北宜公路、北海岸及陽明山等路段反光鏡，累積擦拭數萬面反光鏡。他曾說：「會一直做到不能做為止。」

有人在臉書貼出張秀雄日前過世的消息，引網友嘆息紛留言「謝謝你的付出，願你一路好走」，「阿北！謝謝您照亮每條路」！「台灣最美的景象，祝阿北一路好走」。

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張秀雄兒子深夜向中央社記者證實，高齡80歲的父親於6月8日因病過世，家人都感到不捨與難過，也對父親善舉感到驕傲，父親多年來擦反光鏡後都有筆記，3年前約擦了12萬片，推估至今總數應有15萬片。

新北市政府交通局長鍾鳴時談到張秀雄時表示，張秀雄常在各地擦拭反光鏡，讓同仁很感佩，尤其是常常會在台九線可以發現他的身影，而他本身又極為低調，默默行善，讓人永遠感念他持續擦亮反光鏡守護交通安全的善舉。（編輯：林治平）1110620