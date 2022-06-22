ELLE總編輯楊茵絜過世 父親楊渡悲嘆等不到電鈴聲

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ELLE總編輯楊茵絜因心臟衰竭過世，她的父親楊渡22日在臉書貼出父女舊照表示「大慟！痛徹！」（圖取自楊渡臉書facebook.com）

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）時尚雜誌ELLE總編輯楊茵絜於6月21日凌晨因心臟衰竭過世，她的父親、作家楊渡今天早上在臉書發文表示「大慟！痛徹！」藝文界朋友留言表達哀悼之意。

楊渡在臉書上感謝女兒楊茵絜，「從小到大給我這麼多的快樂，這麼多歡聲笑語，這麼多愛與擁抱，妳帶給我成長的喜悅，勝過天地間一切。」

楊渡說：「此後，也只能帶著妳交給我的功課，流浪死生，學習走下去。」

楊渡在臉書上提及父女兩人的溫情互動，「多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，說：『爸爸，是我啦，小茵！』然後兩個小孫子在一旁大叫：『阿公阿公，我們回來了！』」令人鼻酸。

楊茵絜畢業於倫敦大學金匠學院，曾任「美麗佳人」、ELLE等時尚雜誌總編輯，自許為「左手做平面，右手做數位，非傳統典型總編輯」。她在網路上的自我介紹寫道，「相信媒體能悔人也能毀人，所以創新跟有價值的內容是必須」。

楊茵絜筆鋒幽默犀利，曾在華山文創官網專欄自嘲「當年的實習生，如今已是總編輯」，對於媒體工作的認知則是「人人都要學會編輯、行銷、廣告銷售三位一體的技能」，並期許每個人珍視自己成為自媒體的能力，而「Go Public，是訓練你表現自我、傳達清晰洞見的方法」。

楊茵絜曾在專欄文章中提到跟父親的互動，父親嫌她年紀輕輕賺不了多少錢，卻有100多雙鞋子，她回答「這是收藏」；也提到自己一度不適應兼顧家庭及工作兩頭燒的生活，一個人去學衝浪紓壓；為了兼顧好媳婦、好媽媽、好女兒的角色，楊茵絜有時會叫Uber出發，玩個3小時再回來台北。

楊茵絜原訂於25日在國家圖書館以「200年的法國時尚演變，學學法國女人怎麼穿」為題舉行講座，國家圖書館已於昨天公告取消。（編輯：張雅淨）1110622