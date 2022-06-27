「三鐵皇后」吳錦雲逝世 享壽84歲

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）女子鉛球、鐵餅、標槍前全國紀錄保持者吳錦雲被譽為台灣的「三鐵皇后」，更是學生眼中的「吳媽媽」，吳錦雲今天上午逝世，享壽84歲。

吳錦雲從1958年起參加過3屆亞運，曾在1958年、1966年亞運兩度奪得鉛球銅牌，她曾獲選為全國十大傑出女青年，並獲得國際奧會頒發婦女與運動成就獎，2016年獲得教育部體育署頒發體育精英終身成就獎的肯定。

在卸下選手戰袍後，吳錦雲4度執掌亞、奧運田徑隊兵符，直到2006年才從輔大正式退休，吳錦雲在體壇服務超過40年，作育英才無數，她視學生如己出，而學生對她的暱稱也從「吳媽媽」到「吳奶奶」。

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1984年洛杉磯奧運標槍國手陳鴻雁過去也是吳錦雲的學生，他接受中央社訪問時，回憶起就讀輔大大三時，當時還只是乙組金牌的他，獲得從美國返台的吳老師邀請，與甲組學生一起訓練，「幾乎每天訓練，沒有畢業旅行，也沒有春假，吳老師中午也會抽空看我練習」。

陳鴻雁後來在標槍成績持續進步，不但在1983年打破標槍全國紀錄，成為舊制標槍永久紀錄保持人，並曾參加1984年洛杉磯奧運。他透露，後來無論是參加奧運培訓隊或是不順時，都會回來找吳錦雲老師，並坦言運動這條路深受吳老師的影響，感謝她昔日的照顧。（編輯：張雅淨）1110627