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翰林茶館創辦人凃宗和病逝 茶友寫詩追悼

2022/6/30 17:36（6/30 18:16 更新）
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知名茶餐飲集團「翰林茶館」創辦人凃宗和27日逝世，凃宗和長期推廣茶飲文化，消息傳出後，各界感到震驚與惋惜。（鄭道聰提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月30日
知名茶餐飲集團「翰林茶館」創辦人凃宗和27日逝世，凃宗和長期推廣茶飲文化，消息傳出後，各界感到震驚與惋惜。（鄭道聰提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）知名茶餐飲集團「翰林茶館」創辦人凃宗和27日病逝，凃宗和長期推廣茶飲文化，消息傳出後，各界感到震驚與惋惜，與凃宗和相識逾40年的文史工作者鄭道聰則寫詩追悼。

身兼台南茶聯會創會會長的鄭道聰今天告訴中央社記者，他與凃宗和都是愛喝茶的人，也因茶結緣，已有41年交情，平常以兄弟相稱，兩週前雙方才約好，等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍歇要找時間聚聚，不料27日收到凃宗和病逝消息，當天一整天處於恍神狀態，有點不能接受。

鄭道聰表示，凃宗和今年滿73歲，因長期推廣茶飲文化，個性好交遊，各界好友很多，但家屬相當低調，不願多談凃宗和生前健康狀況，目前只知道遺體已經火化，對於各界悼念，家屬也還在研議是否舉辦追思會之類的活動。

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鄭道聰指出，出身台南學甲的凃宗和早年開過畫廊、經營過火鍋店，後來專心投入茶飲，1986年開了第一家「翰林茶館」，後來還把粉圓與奶茶調和，賣起兼有吃、喝兩種口感的珍珠奶茶，成為人氣極高商品。

鄭道聰表示，他寫了一首詩詞悼念凃宗和，希望老友一路好走，「花開花謝，花開時候酒是我們青春語言，茶是人生風景，花謝了，忽然你到了日落的地方，那是眾神領地，雖然那裡無花、無酒、也無茶，這裡有我們的思念，想著你離去的身影。」（編輯：陳仁華）1110630

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