珣珣車禍癱瘓用嘴叼筆寫作業 國小畢業獲校長獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）9年前因車禍癱瘓的女童「珣珣」用嘴叼「嘴控筆」寫作業，今天從嘉義市宣信國小畢業，並獲得校長獎。她說，今天與同學一起畢業既開心又不捨，期待上同一所國中。

嘉義市長黃敏惠下午特地參加宣信國小畢業典禮，頒獎勉勵小時候因車禍癱瘓的「珣珣」，肯定「珣珣」在宣信國小（包括附設幼兒園）學習8年的努力。「珣珣」今年也獲得總統教育獎嘉義市的複選推薦。

「珣珣」媽媽吳湘怡接受媒體聯訪表示，國小期間雖然辛苦6年，但從中也獲得「珣珣」成長喜悅的回饋；「珣珣」對於今天的畢業典禮既期待又有點感傷，因女兒與同學感情好，選擇與同學同一個學區的嘉市南興國中就讀。

吳湘怡說，女兒國小6年學習相當努力又上進，今天可以獲得校長獎，覺得是實至名歸；女兒是一個很自律的孩子，女兒用嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一劃慢慢寫，功課都如期完成，也從不喊累。

吳湘怡指出，女兒因喜歡閱讀，文科是女兒的專長，但美術、音樂也都有很大興趣，未來將尋求其他教育資源，讓女兒可以學習繪畫。

吳湘怡認為陪伴女兒成長是應該的，過程一點也不會辛苦，且女兒乖巧又開朗，未來就一直陪伴在女兒身邊一起成長。

「珣珣」的導師表示，「珣珣」與同學的互動良好，她只是行動不方便，其他並沒有不同，她也會有偶像，例如台灣男子團體「五堅情」的陳零九等成員；學習上的課業都會如期完成，學習精神令人敬佩。

黃敏惠致詞時指出，「珣珣」從幼兒園起在宣信國小學習已8年，即使行動不方便，還是與大家一起上課學習，「珣珣」永不放棄學習的心，令人感動與佩服，實在值得作為大家學習的榜樣。

「珣珣」在3歲那年因車禍造成頸部以下癱瘓，經住院治療400多天後，頭部奇蹟似逐漸能動，於公元2014年4月間出院回到嘉義縣民雄老家。

吳湘怡曾把「珣珣」揪心的治療過程放在臉書（Facebook）上，當時吸引20多萬網友關注；「珣珣」從剛開始只有眼睛可以轉動，到後來可以搖頭、開口說話，被網友視為「奇蹟」。（編輯：戴光育）1110616