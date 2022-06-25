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抗癌拳手陳念琴化療照樣訓練 獲總統教育獎

2022/6/25 16:05（6/25 16:21 更新）
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台灣拳擊女將陳念琴（右）曾被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，一邊忍受化療一邊進行高強度訓練，獲2022年總統教育獎。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月25日
台灣拳擊女將陳念琴（右）曾被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，一邊忍受化療一邊進行高強度訓練，獲2022年總統教育獎。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月25日
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（中央社記者陳至中台北25日電）剛在泰國國際拳擊公開賽奪冠的台灣拳擊女將陳念琴，曾被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，她一邊忍受化療一邊進行高強度訓練，精神讓人動容，獲得2022年總統教育獎表揚。

教育部日前公告2022年總統教育獎獲獎名單共56人，預計8月5日舉辦頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒獎。教育部近期也陸續在網站刊登得主們的故事，鼓勵更多年輕學子「以順處逆」，在各個領域發光發熱。

教育部網站今天介紹的得主，包括就讀於清華大學的陳念琴，她高中時離開馬祖到新竹求學，曾於2016年成為台灣第1個站上奧運擂台的女子拳手，但止步於16強。2018年她在世界拳擊錦標賽獲得金牌，之後積極備戰2021年舉行的東京奧運。

然而就在奧運前，陳念琴的脖子出現腫塊且持續變大，經診斷罹患何杰金氏淋巴癌，為了站上奧運舞台，她決心戰勝病魔，一邊化療一邊訓練，過程中她常全身沒力，訓練到一半想吐是家常便飯，也不斷萌生負面情緒，但為了夢想，仍咬牙吞下所有痛苦。

經過治療，到2020年病情獲得控制，陳念琴奇蹟般地健康出戰奧運，在8強戰落敗時，她雙膝跪地並雙手合十、親吻擂台，向自己的專業表示最高敬意，賽後更流下充滿感動與驕傲的淚水。

經由媒體報導，陳念琴抗癌經歷鼓舞了許多年輕學子，並獲推薦獲得2022總統教育獎殊榮。她近期也透過各種講座，投入原住民族選手培育工作，希望自己的故事能帶給更多人力量。

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今年總統教育獎另一名運動得主、南投縣紅葉國小的洪琳惠，來自偏鄉原住民部落的低收入家庭，一路走來克服許多逆境，在一場一場的比賽中吸取經驗，於2020、2021年獲得全國柔道錦標賽第1名。

洪琳惠從不缺席練習，也不會喊累，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，也積極與教師視訊，加強學科能力。她後來選擇草屯國中體育班就讀，希望有朝一日能站上奧運舞台，為台灣爭光。（編輯：陳政偉）1110625

圖為陳念琴去年在東京奧運女子拳擊69公斤量級8強賽後跪下親吻地板。（中央社檔案照片）
圖為陳念琴去年在東京奧運女子拳擊69公斤量級8強賽後跪下親吻地板。（中央社檔案照片）
南投縣紅葉國小洪琳惠（右）來自偏鄉原住民部落的低收入家庭，一路走來克服許多逆境，在一場一場的柔道比賽中吸取經驗、持續成長，榮獲2022總統教育獎肯定。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月25日
南投縣紅葉國小洪琳惠（右）來自偏鄉原住民部落的低收入家庭，一路走來克服許多逆境，在一場一場的柔道比賽中吸取經驗、持續成長，榮獲2022總統教育獎肯定。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月25日
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