好學不畏逆境 腦麻生李冠郁、林宗易獲總統教育獎

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市鼓山區中山國小畢業生李冠郁及高雄師範大學美術系碩士在職班學生林宗易，均為腦性麻痺生，2人克服身體障礙，在學業上努力精進，成果亮眼，今年均獲總統教育獎肯定。

李冠郁是7個月大時就出生的早產兒，當時體重僅900多公克，在加護病房保溫箱裡住了近2個多月才回家。1歲時，經診斷為腦性麻痺患者，克服長期每日訓練治療的疼痛，直到4歲終於能站起來，一步一步慢慢走。

市府教育局新聞稿表示，即將升上國中的李冠郁，臉上總是掛著燦爛笑容，肢體動作雖無法如常人一般，但始終樂觀進取，使用助行器在校園中自在自如地行走，也熱愛學習與參與活動。

教育局表示，李冠郁在班上成績均名列前茅，每年運動會就算註定分組最後1名也不放棄，靠著助行器獨立「跑」完全程。李冠郁說，未來想朝程式語言方面學習，希望能寫出一套幫助身障者學習的APP，幫助身障者學習更加便利。

林宗易則因先天性缺氧致重度腦性麻痺，要相當費力才能將自己想說的話緩慢表達出來。平時需使用電動輪椅移動，手部活動也受限，因此在學習過程中改用腳操作鍵盤、滑鼠；甚至到研究所時，開始學習用腳拿畫筆、捏雕塑。

高雄師範大學表示，在旁人眼中看似不可能的艱難任務，林宗易總是帶著笑臉，藉由不斷反覆練習來精進。不僅不希望自己受限於障礙，更希望能讓更多人認識障礙，為障礙平權奉獻己力。

林宗易在獲獎感言中提到，獲獎對他是巨大肯定，自兒時就學的點點滴滴湧上心頭，高師大補足了他學程中新的一哩路，夯實了往藝術邁進的基石。

高師大校長吳連賞說，期勉林宗易未來成為一名傑出藝術家，更盼透過他的作品，讓更多人可以認識及理解障礙者的艱困，共同開創無礙的更多可能。（編輯：郭諭儒）1110607