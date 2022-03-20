斷指、遺傳疾病打不倒 家扶表揚23名自強兒童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）家扶基金會今天頒獎表揚23名自強兒童，鼓勵他們在逆境中展現鍥而不捨的精神，包括因遺傳性疾病導致近視達2500度的勤學資優生，以及左手斷指仍熱愛桌球改練右手的桌球社長。

15歲的藍睿瑜因遺傳性「馬凡氏症候群」，導致近視超過2500度，另外也有心臟主動瓣膜剝離等問題；對他來說，「世界只是模糊不清的輪廓」，儘管如此，他仍努力苦讀，進入數理資優班，去年獲桃園市中等學校優秀青年代表、總統教育獎等，未來希望能當眼科醫師，幫助更多人。

14歲的徐祥富在出生前，父親就因車禍離世，印尼籍母親因為不諳中文，依靠家中90歲祖母及社福團體協助，養育3名子女；但徐祥富不慎在2年前因慣用的左手捲入機台，切斷4根手指，搶救後僅能勉強維持基本功能；喜歡打桌球的徐祥富，重新用右手鍛鍊，參加校內桌球社，更擔任社長。

為鼓勵在逆境中展現鍥而不捨精神的兒童，家扶基金會舉辦「2022年全國自強兒童表揚活動」，衛生福利部政務次長李麗芬、家扶基金會副執行長劉國璋親自頒獎給23名來自台澎金馬的自強兒童。

家扶特地邀請藍睿瑜的偶像棒球好手王建民、徐祥富的偶像桌球教父莊智淵以錄製影片的方式，鼓勵兩人。

王建民提到，得知藍睿瑜的故事、榮獲自強兒童表揚，「馬凡氏症不麻煩也激勵我」，相信藍睿瑜一定可以朝自己的夢想努力邁進。他更請家扶轉贈簽名球。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊智淵則說，如果能找到自己喜歡的事，朝它邁進是很幸運的事；人生很多不順逐的事，祝福徐祥富保持喜愛桌球的態度，持續、堅毅、不要放棄，「有機會一起打球、訓練一下」。

根據家扶基金會扶助兒少的服務數據分析，截至去年底，以家庭照顧類型來說，約65%是單親家庭、11%為隔代教養，另外也有8%為雙親家庭、但父母其中一方或雙親因殘疾導致無工作能力。（編輯：管中維）1110320