新北77歲翁護道安 8年擦亮15萬面反光鏡

家住新北市中和區的77歲張秀雄，8年來每天自發性擦拭路邊反光鏡，守護用路人安全，新北市交通局日前也派員向張秀雄表達感謝。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 108年10月7日

（中央社記者葉臻新北7日電）新北市中和區77歲老翁張秀雄曾因目睹車禍而發現道路上反光鏡缺乏維護，8年來他每天帶著20多條抹布及摺疊鋁梯出門擦亮反光鏡，至今已擦拭逾15萬面，默默地守護用路人安全。

新北市交通局今天發布新聞稿指出，家住中和區的77歲老翁張秀雄，原本從事建築業，退休後某一年與家人出遊途中，親眼目睹車禍事故，繼而發現車禍現場的反光鏡竟結滿蜘蛛網，可能是肇禍原因之一，讓他有了「我這老人家是不是還能為這社會做點事」的想法，就此立志要擦遍路上每面反光鏡。

新聞稿中，張秀雄表示，他每天凌晨3、4點起床後，就帶著20多條抹布及摺疊鋁梯，騎著他的古董野狼機車，出門擦拭路上的反光鏡，「擦得亮晶晶，心也跟著清」；8年來，他擦遍北台灣包括北宜公路、北海岸及陽明山等路段反光鏡，累積擦拭超過15萬面。

新北市政府交通局交通管制工程科長李友欽在新聞稿中指出，新北市29個行政區內共計有4130處路口號誌桿、11萬面標誌牌及1萬2499面反光鏡等交通號誌及標誌等設施，平均每年有3成被通報維修，包括號誌燈不亮、燈頭或纜線垂落、標誌傾斜、標線不清、反光鏡髒污及交通桿損壞等。

新北市交通局表示，日前特地準備重陽節禮品要送給張秀雄，以表達感謝，但被張秀雄婉拒，他認為對的事就去做且「會一直做到不能做為止」。（編輯：戴光育）1081007