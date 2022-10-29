金馬導演記錄池上農民面容 致敬在地耕耘夢想家

紀錄片「稻浪上的夢想家」讓更多到池上的民眾認識這個美麗農村背後的在地耕耘者，揭開稻浪上夢想家們不為人知的故事。（稻浪上的夢想家製作團隊提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日

（中央社記者葉冠吟台北29日電）2022年池上秋收稻穗藝術節以音樂號角，也為後疫情生活開啟新方向，連2天在米倉生活館舉辦，金馬導演蕭菊貞紀錄片新作「稻浪上的夢想家」特映會，致敬美麗農村耕耘者面容。

許多人到過台東池上觀光、買過池上米，也看過無數國內外媒體介紹池上的美，卻少有人知道這個能躍上國際媒體的台灣農村，當年是怎麼改變自己的命運，開創出獨一無二的精彩。「稻浪上的夢想家」由金馬獎紀錄片導演演蕭菊貞與拍攝團隊，歷時2年跟拍池上農民，揭開稻浪上夢想家們不為人知的故事。昨晚已完成首場特映會，還加映池上駐村藝術家、攝影師劉振祥的空拍作品。

蕭菊貞昨晚親自到場分享，作品拍攝緣起是2019年池上建興米廠老闆梁正賢對她說：「妳都拍別人的故事，是不是也要拍一下我們農民的故事，好幾個老農民都80歲了，不拍來不及了！」這個急切的邀請，讓蕭菊貞無法拒絕，開始與拍攝團隊走進池上農民的生活，從一開始記錄老農耕作，過程中不斷提問「池上」為何能成為「池上」，到最後梳理出一段在地蛻變史。

蕭菊貞爬梳池上歷史發現，從台灣第一個土地認證標章出現，冠軍米農的誕生，稻浪中的文化藝術活動、農民的蛻變，到公民意識的凝聚，池上有太多的第一，推動著她尋找答案。

蕭菊貞分享：「人的意志和熱情是推動改革時最重要的動力，梁正賢早年帶一群農民們爭取土地認證所做的付出，和為了推動有機米連續虧損8年，仍以保證收購價保障農民收入，那都不是一般人能承受的」。她問梁正賢為何不放棄，對方竟幽默說自己最大的優點和缺點就是「不懂得放棄」，讓蕭菊貞當下很感動，尤其他到現在都沒有停下腳步。

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長期關心池上並在當地駐村創作的作家蔣勳，也被這部紀錄片所感動，他表示「稻浪上的夢想家」記錄農村經由人的努力，不再貧窮、勞苦、保守，「這部片子如此健康、美麗、大氣，應可以鼓舞許多在各個角落默默努力的人。每個人都應該看這部影片，認識台灣真正的農民，都可以一起分享池上的榮耀與驕傲。」

「稻浪上的夢想家」完成池上特映會後，將開放電影院包場，期待能以這個故事帶動出更多對於台灣永續農業、地方創生的討論和影響力。預計2023年初開放單場公播放映，並於新媒體平台上架。（編輯：李錫璋）1111029

紀錄片「稻浪上的夢想家」的拍攝，緣起2019年池上建興米廠老闆梁正賢（圖）對導演蕭菊貞說，是不是也要拍一下農民的故事，許多老農民都80歲了，再不拍就來不及了。（稻浪上的夢想家製作團隊提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日