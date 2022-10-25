防制河川揚塵 台東加入稻草蓆覆蓋工法創3贏

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台東縣政府強化卑南溪揚塵防制工作，除運用水覆蓋工法外，也運用關山、池上地區產出的優質稻草蓆，結合地方協會、在地居民及各單位力量，在卑南溪河川裸露地進行稻草蓆覆蓋工法。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月25日

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）東北季風影響，台東卑南溪等河川揚塵令居民十分困擾，近年縣府致力防制，除運用水覆蓋工法外，採用稻草蓆覆蓋，取之在地、用之在地，利用分解腐化特性還能變養分。

強化卑南溪揚塵防制工作，台東縣環保局今天跨域結合第八河川局、台東區農業改良場等單位，在關山鎮卑南溪海端四號堤防辦理稻草蓆覆蓋宣導活動，運用在地稻草蓆覆蓋河床裸露地，當地民眾也參與，一起守護台東的好空氣。

台東縣政府今天發布訊息表示，台東素有「砂城」之稱，卑南溪河川揚塵防制工作長久以來一直是縣府重要課題之一。為擴大防制量能，除運用水覆蓋工法外，運用關山、池上地區產出的優質稻草蓆，結合地方協會、在地居（農）民及各單位力量，在卑南溪河川裸露地進行稻草蓆覆蓋工法。

台東環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但在枯水期間，卑南溪上游溪水量減少情況下，水覆蓋功效受侷限；稻草蓆能有效防制揚塵，同時具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分。

稻草蓆覆蓋工法可防制河川揚塵、增加稻草蓆運用管道、減少露天燃燒等3贏局面，朝向環境永續發展。（編輯：張芷瑄）1111025