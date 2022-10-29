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疫情地震打不倒 池上秋收藝術節零退票準時開唱

2022/10/29 13:45（10/29 14:06 更新）
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2022池上秋收稻穗藝術節29日正式開跑，歌手Matzka（左2起）、周蕙、池上鄉農會理事長李業榮、台灣好基金會董事長柯文昌、台東縣池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、農委會水土保持局台東分局副分局長林國財與源活娛樂監製陳鎮川出席記者會。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日
2022池上秋收稻穗藝術節29日正式開跑，歌手Matzka（左2起）、周蕙、池上鄉農會理事長李業榮、台灣好基金會董事長柯文昌、台東縣池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、農委會水土保持局台東分局副分局長林國財與源活娛樂監製陳鎮川出席記者會。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）儘管前有疫情、後有地震發生，一年一度池上盛事、秋收稻穗藝術節在鄉親堅持下於今明2天準時舉行。台灣好基金會董事長柯文昌今天透露，至今未收到任何退票，感謝大家用行動力挺池上。

由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農委會水保局共同主辦的「2022池上秋收稻穗藝術節」，在這個月18日池上農夫祭天拜地、割下第1把金色稻穗後，正式展開舞台搭建工程。

今年由金牌製作人陳鎮川製作，邀請「國民歌王」周華健、周蕙及Matzka，今明2日將攜手站上池上獨一無二的、500公頃沒有一根電線桿的金色稻海舞台，盼用美好音樂，療癒人們一年來的不安與疏離。今天上午主辦單位也在池上米倉生活館舉辦記者會。

儘管9月中旬台東強震撼動東台灣，部分鐵道路段仍在搶通，這幾天又有颱風逼近，台灣好基金會董事長柯文昌今天分享，至今沒收到任何觀眾退票消息，讓他想到2013年雲門舞集在池上首演舞作「稻禾」時，儘管從演出到結束雨未曾停過，2000多名觀眾卻都沒撤退，「謝謝大家對池上堅定的疼愛，以最實際的行動力挺池上，同時，也佩服池上鄉親們扛住疫情和地震的壓力，讓池上秋收準時發聲」。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢現場也感性表示，雖然老天爺9月替池上按了暫停鍵，鄉裡有10天停頓期，許多人家中水塔、多處損壞得緊急搶修，志工也沒延遲籌備藝術節的腳步。梁正賢坦言，目前到池上的鐵路交通，玉里站後有17公里得仰賴公路接駁車，觀光人潮有陣子也彷彿回到20年前清冷，但這幾天藝術節成功把人流引回，大家都開心，也歡迎所有人再回到池上。

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來自台東本地的排灣族歌手Matzka，則大力稱讚這裡是自己心目中最漂亮的舞台之一。談及對池上的印象，曾是運動選手的他幽默指出，池上國中的選手跑得特別快，好奇池上米是不是真的特別厲害，要讓自己的小孩多吃，看會不會跑得特別快。而出道多年的Matzka，今年首次推出母語專輯，認為今年藝術節主題「心的方向」很符合作品想法，希望能把正能量傳給大家，所有人都能找到心的方向。

首次參與藝術節的周蕙則打趣分享，沒受到池上鄉民肯定的人無法站上舞台，感覺自己這幾年在樂壇的努力，終於被看見了，盼能把心裡的歌聲唱給這片土地、回饋給大家，更表示聲音不是用來吵架，而是來拿歌頌，期待這幾天的大風能把好能量傳遞出去。（編輯：陳政偉）1111029

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