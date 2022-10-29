疫情地震打不倒 池上秋收藝術節零退票準時開唱

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）儘管前有疫情、後有地震發生，一年一度池上盛事、秋收稻穗藝術節在鄉親堅持下於今明2天準時舉行。台灣好基金會董事長柯文昌今天透露，至今未收到任何退票，感謝大家用行動力挺池上。

由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農委會水保局共同主辦的「2022池上秋收稻穗藝術節」，在這個月18日池上農夫祭天拜地、割下第1把金色稻穗後，正式展開舞台搭建工程。

今年由金牌製作人陳鎮川製作，邀請「國民歌王」周華健、周蕙及Matzka，今明2日將攜手站上池上獨一無二的、500公頃沒有一根電線桿的金色稻海舞台，盼用美好音樂，療癒人們一年來的不安與疏離。今天上午主辦單位也在池上米倉生活館舉辦記者會。

儘管9月中旬台東強震撼動東台灣，部分鐵道路段仍在搶通，這幾天又有颱風逼近，台灣好基金會董事長柯文昌今天分享，至今沒收到任何觀眾退票消息，讓他想到2013年雲門舞集在池上首演舞作「稻禾」時，儘管從演出到結束雨未曾停過，2000多名觀眾卻都沒撤退，「謝謝大家對池上堅定的疼愛，以最實際的行動力挺池上，同時，也佩服池上鄉親們扛住疫情和地震的壓力，讓池上秋收準時發聲」。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢現場也感性表示，雖然老天爺9月替池上按了暫停鍵，鄉裡有10天停頓期，許多人家中水塔、多處損壞得緊急搶修，志工也沒延遲籌備藝術節的腳步。梁正賢坦言，目前到池上的鐵路交通，玉里站後有17公里得仰賴公路接駁車，觀光人潮有陣子也彷彿回到20年前清冷，但這幾天藝術節成功把人流引回，大家都開心，也歡迎所有人再回到池上。

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來自台東本地的排灣族歌手Matzka，則大力稱讚這裡是自己心目中最漂亮的舞台之一。談及對池上的印象，曾是運動選手的他幽默指出，池上國中的選手跑得特別快，好奇池上米是不是真的特別厲害，要讓自己的小孩多吃，看會不會跑得特別快。而出道多年的Matzka，今年首次推出母語專輯，認為今年藝術節主題「心的方向」很符合作品想法，希望能把正能量傳給大家，所有人都能找到心的方向。

首次參與藝術節的周蕙則打趣分享，沒受到池上鄉民肯定的人無法站上舞台，感覺自己這幾年在樂壇的努力，終於被看見了，盼能把心裡的歌聲唱給這片土地、回饋給大家，更表示聲音不是用來吵架，而是來拿歌頌，期待這幾天的大風能把好能量傳遞出去。（編輯：陳政偉）1111029