環球音樂與TikTok紛爭擴大 簽約創作歌曲也下架

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（中央社紐約2日綜合外電報導）環球音樂集團和熱門短影音平台TikTok為了歌曲版權費而起的爭執愈演愈烈，繼造成眾多受歡迎流行音樂歌曲從平台下架後，環球音樂再發文抨擊TikTok對於人工智慧（AI）的做法。

法新社報導，包括美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）、韓國天團防彈少年團（BTS）和加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）等人的音樂2月初開始已自TikTok下架，原因是環球音樂集團（Universal Music Group）與TikTok就續簽授權合約的談判破裂。原本合約已在1月31日到期。

到了本週，TikTok再應環球音樂要求，開始將對方旗下龐大的出版目錄當中所有歌曲下架，也就是與環球音樂出版集團（Universal Music Publishing Group）簽約的詞曲創作人作品全都被移除。

這影響到未與環球音樂簽錄音合約、但有簽音樂出版合約的所有歌手，例如英國的哈利史泰爾斯（Harry Styles）和美國流行歌手SZA。

TikTok在聲明中說：「我們正根據環球音樂集團提供的資訊來執行他們的要求，將和環球音樂出版集團簽約的詞曲創作人創作（或共同創作）的所有歌曲移除。」

TikTok還說，環球音樂的行為「不僅影響到他們所代表的詞曲創作者和藝人，如今也影響到許多未和環球簽（錄音）合約的藝人和歌曲創作者」。

環球音樂則在2月29日晚間對旗下詞曲創作者發表公開聲明回擊，表示TikTok「不願意認可你們歌曲的公平價值」。

環球指出，除了版權費以外，TikTok還「拒絕回應我們對於AI導致詞曲創作者無法獲得公平報酬的擔憂，也拒絕保證他們不會利用你們的歌曲來訓練他們的AI模型」。

外界密切關注環球音樂與TikTok的談判，結果可能在娛樂產業掀起重大連鎖反應。因為在AI造成業界前景充滿不確定性之下，這兩家分別在音樂界和科技界的強大業者都想為自身謀取更多力量。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130302