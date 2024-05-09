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開箱老照片》台灣現代舞先驅蔡瑞月

2024/5/9 07:00（5/9 08:09 更新）
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韓國舞蹈家趙勇子（後排左4）與蔡瑞月（後排左3）及學生合影。中央社記者秦炳炎攝 1957年5月9日
韓國舞蹈家趙勇子（後排左4）與蔡瑞月（後排左3）及學生合影。中央社記者秦炳炎攝 1957年5月9日
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（中央社網站）1957年（民國46年）5月9日：韓國藝術演出團團員在台北參觀蔡瑞月舞蹈學校。

1921年出生的蔡瑞月16歲赴日本東京，拜入日本現代舞之父石井漠門下習舞。二戰結束後，蔡瑞月返回台南創設「蔡瑞月舞蹈藝術研究所」，立志為台灣播下現代舞的種子。但3年後，蔡瑞月的丈夫、詩人雷石榆被以匪諜罪名驅逐出境，她也遭迫害入監3年，但在監獄的歲月仍創作不歇。

1953年蔡瑞月獲釋，在台北市中山北路成立「蔡瑞月舞蹈藝術研究社」，創作能量爆發且孕育許多北台灣的舞蹈人才。但蔡瑞月仍長期被監視或演出遭政治干預，受白色恐怖影響30幾年，與雷石榆長期分隔兩岸。1983年蔡瑞月與獨子移居澳洲延續舞蹈教學、研究與創作，2005年逝世。

其子雷大鵬將母親的骨灰帶回台灣時曾說，台灣是母親人生中的煉獄，但也是她的舞蹈天堂；母親直到人生最後階段，還把家鄉的故事編成舞蹈創作，因此他與家人決定帶母親回到她最愛的故鄉－台灣。

更多蔡瑞月的照片，在中央社影像空間。1130509

1959年5月中華舞蹈藝術團主持人蔡瑞月為慶祝第六屆舞蹈節及該團成立二週年紀念，舉行慶祝酒會。圖為蔡瑞月在慶祝蛋糕前合影。中央社記者陳永魁攝　1959年5月5日
1959年5月中華舞蹈藝術團主持人蔡瑞月為慶祝第六屆舞蹈節及該團成立二週年紀念，舉行慶祝酒會。圖為蔡瑞月在慶祝蛋糕前合影。中央社記者陳永魁攝　1959年5月5日
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