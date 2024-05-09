開箱老照片》台灣現代舞先驅蔡瑞月
2024/5/9 07:00（5/9 08:09 更新）
（中央社網站）1957年（民國46年）5月9日：韓國藝術演出團團員在台北參觀蔡瑞月舞蹈學校。
1921年出生的蔡瑞月16歲赴日本東京，拜入日本現代舞之父石井漠門下習舞。二戰結束後，蔡瑞月返回台南創設「蔡瑞月舞蹈藝術研究所」，立志為台灣播下現代舞的種子。但3年後，蔡瑞月的丈夫、詩人雷石榆被以匪諜罪名驅逐出境，她也遭迫害入監3年，但在監獄的歲月仍創作不歇。
1953年蔡瑞月獲釋，在台北市中山北路成立「蔡瑞月舞蹈藝術研究社」，創作能量爆發且孕育許多北台灣的舞蹈人才。但蔡瑞月仍長期被監視或演出遭政治干預，受白色恐怖影響30幾年，與雷石榆長期分隔兩岸。1983年蔡瑞月與獨子移居澳洲延續舞蹈教學、研究與創作，2005年逝世。
其子雷大鵬將母親的骨灰帶回台灣時曾說，台灣是母親人生中的煉獄，但也是她的舞蹈天堂；母親直到人生最後階段，還把家鄉的故事編成舞蹈創作，因此他與家人決定帶母親回到她最愛的故鄉－台灣。
更多蔡瑞月的照片，在中央社影像空間。1130509
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