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出席民進黨國務青營 蔡英文盼支持18歲公民權

2022/8/20 17:13（8/20 17:21 更新）
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民進黨主席蔡英文（後中）20日在台中出席民進黨舉辦的「2022國務青旗艦營」，分享政治人物在從政過程中，必須了解服務對象需要什麼，有道理的要去做，沒道理的也要告訴民眾，這件事的困難度為何，傾聽、溝通很重要。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
民進黨主席蔡英文（後中）20日在台中出席民進黨舉辦的「2022國務青旗艦營」，分享政治人物在從政過程中，必須了解服務對象需要什麼，有道理的要去做，沒道理的也要告訴民眾，這件事的困難度為何，傾聽、溝通很重要。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天出席2022國務青旗艦營，向在座青年喊話，希望傳遞支持18歲公民權聲音、支持民進黨推出的縣市長參選人，更要注意假訊息的攻擊。

「國務青」是民進黨培育青年的活動。民進黨台灣民主學院與青年部19、20日在台中福華飯店舉辦「2022國務青旗艦營」，蔡英文今天下午出席，和現場青年分享18歲公民權修憲複決，讓18歲青年共同參與、守護民主。

在2天的營隊中，參與的青年也能見到民進黨在中台灣4縣市提名的縣市長參選人，蔡英文也逐一介紹各個參選人具備的特色，並分享政治人物在從政過程中，必須了解服務對象需要什麼，有道理的要去做，沒道理的也要告訴民眾，這件事的困難度為何，傾聽、溝通很重要。

最後，蔡英文請在座青年幫3個忙，第一，希望能發揮創意、採取行動，把支持18歲公民權的聲音，傳遞到台灣每個角落，因為公民修憲複決門檻很高，需要965萬張票，相信透過大家的熱情，可以過關。

第二，請大家支持民進黨推出的縣市長參選人，並將政見、優點推薦給身邊家人、朋友。第三，選舉時，常看到假訊息，大量假訊息誤導民眾做錯決定。最近，中國在台灣周邊軍事演習，跟隨很多境外假訊息，試圖打擊大家對國防的信心。她相信在選戰中，假訊息不一定是境內開始，很多是從境外進來的，造成選舉一定的衝擊。

蔡英文表示，青年擅長、熟悉網路工具使用，希望大家保持警覺、相互提醒，減少假訊息對台灣民主選舉的衝擊。選舉倒數98天，期待大家投入，為台灣民主注入更多創意、能量。（編輯：郭諭儒）1110820

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