習近平訪塞爾維亞逢中國使館被炸25週年 宣傳內外有別

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（中央社台北8日電）中國國家主席習近平今天訪問塞爾維亞，適逢中國駐南斯拉夫大使館被轟炸25週年。除了習近平發文表示「絕不會讓歷史悲劇重演」，美媒發現，中國官方在網路發起了有協調的宣傳，呼籲中國人「不忘記」，但英文版官媒卻刻意低調不提。

習近平7日在塞爾維亞「政治報」發表署名文章直指，「此時此刻，我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟（南斯拉夫）大使館」，「3名中國記者不幸遇難。中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演」。

上述文字其實只放在習近平這篇共計13段文章的倒數第2段，文章大部分內容則敘述中塞之間的貿易合作，以及中國在COVID-19疫情期間對塞爾維亞提供醫療物資，並呼籲中塞兩國在國際事務上加強合作。

美國之音（VOA）報導，諸如中國日報、環球時報、新華社等中國官媒，在X平台上發布了大量關於習近平這次訪問塞爾維亞的內容，但都未提及1999年5月7日發生的中國駐南斯拉夫大使館被轟炸，而是將重點放在中塞經貿合作和民間交流上。

相形之下，在多個中國官媒的國內網站及社交媒體上，近日紛紛發表或轉發了與1999年中國使館被轟炸有關的內容。其中，觀察者網發表一張當時使館被炸後冒煙的照片、並配上「1999，5月7日，中國人不忘記」的字眼，在新浪微博立刻被廣為轉發，得到超過5萬個按讚及約7000次轉發。

同時，這張照片帶動的「1999年5月7日中國人不忘記」一語，這幾天也在微博上流行起來。根據報導，截至台北時間今天凌晨，這一熱搜話題已有逾5000萬次的點閱及逾2萬次的討論，並登上了微博熱搜榜前50名。

同時，環球網等官媒也轉發了中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上，作出「中國人民不會忘記北約犯下的這一野蠻罪行，也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演」的表態。

此外，多個地方共青團帳號、地方公安局及「中華全國婦女聯合會」等官方控制的政府單位及非政府機構，也參與了上述針對25年前這場轟炸的宣傳。

但報導注意到，新浪微博顯然也在對相關熱搜話題的內容進行限制。在「中國人民不會忘記北約的野蠻罪行」和「25年未曾忘記這三個名字」等熱搜話題下，只有平台認證、帶有V字標記（代表知名人物）帳號的貼文，才能被搜尋到。而在相關貼文的討論區，不少人寫下了諸如「血債血償，無非早晚」的民族主義激憤言詞。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130508