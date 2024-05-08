習訪塞爾維亞 分析：擬藉使館事件凸顯與西方對立

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（中央社台北8日電）南華早報報導，習近平對匈牙利及塞爾維亞進行國是訪問，在一帶一路的基礎上加深與兩國關係。更有學者分析，俄烏戰爭後塞俄兩國關係不如以往，中國趁機填補空白，並可能藉使館爆炸事件加深對西方的對立立場。

據南華早報報導，中國國家主席習近平此次訪歐，正值中國與歐盟的摩擦日益加劇之際，主要受到逐漸緊張的貿易關係，再加上俄烏戰爭發生後，北京與克里姆林宮的關係也備受懷疑。

外交分析人士認為，習近平此次分別選擇歐盟成員國匈牙利與歐盟非成員國的塞爾維亞進行國是訪問，是安全的選擇。此次出訪將提供中國機會衡量歐洲對中國的看法，並透過強調中國與西方的過去傷疤，藉此鞏固與塞爾維亞的關係。

像是此次習近平訪問塞爾維亞，恰逢美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館25週年，習近平2016年6月曾在訪問時，前往中國大使館被炸舊址憑弔，是中國領導人首次前往當地憑弔，此次習近平是否也會到被炸使館舊址憑弔成焦點。

塞爾維亞貝爾格勒政治卓越基金會（BFPE）計劃協調人弗拉迪薩夫列夫（Stefan Vladisavljev）表示，紀念使館爆炸事件將向中國國內和塞爾維亞的民眾傳遞共同受害的象徵意義，把西方作為對立面。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅則認為，紀念活動可能會聚焦在北約擴大所帶來的負面影響，但鑒於與華盛頓的緊張關係有所緩和，預估美國不會是主要目標。

近年來，中國與塞爾維亞間的經濟關係、互動交流日趨緊密。據弗拉迪薩夫列夫表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，塞爾維亞與俄羅斯的關係變得不那麼受歡迎，這給中國機會填補空白。

據塞爾維亞的官方數據顯示，中國已成為塞爾維亞第二大貿易夥伴，僅次於德國。兩國也於去年簽署自由貿易協定，中國已成為塞爾維亞目前的主要外資來源國。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，中國是塞爾維亞在2020年至2023年間第二大的武器供應國，僅次於俄羅斯，中國提供塞爾維亞包括中程導彈和運輸機等軍事配備。

去年十月中國舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，塞爾維亞總統和匈牙利總理皆至北京與會。

王義桅表示，連接塞爾維亞首都貝爾格勒及匈牙利首都布達佩斯的貨運鐵路，將是習近平歐洲之行的重點，匈塞鐵路對歐洲的基礎設施建設有很大的推動作用，未來還需加強中歐在投資、製造和本地化方面的合作。

北京清華大學國際關係教授史志欽認為，歐盟對中國的看法已經產生變化，若一切都強調安全，也就是過度安全化和政治化，那麼就會失去很多合作機會，這不符合當今全球化的趨勢。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130508