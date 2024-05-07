港媒：習近平訪塞爾維亞 料赴被炸使館憑弔向美傳訊息

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（中央社記者張謙香港7日電）據分析，中國國家主席習近平稍後訪問塞爾維亞時，預料將會前往中國駐南斯拉夫被炸使館舊址憑弔，向美國傳遞「歷史不容忘記」的訊息。

香港星島日報今天刊文表示，此次習近平訪問歐洲3國─法國、塞爾維亞和匈牙利，是要打破美國的圍堵，而3國對中國而言，有不同的戰略價值。

不同的戰略價值反映在法國奉行獨立自主的「戴高樂主義」，不時與美國和英國等發生齟齬；塞爾維亞與中國的關係極為緊密，被習近平稱為「鐵桿朋友」；匈牙利則是歐盟國家中最積極擁抱中國「一帶一路」倡議的國家。

文章表示，如果說柬埔寨是中國在亞洲的「鐵桿朋友」，那麼塞爾維亞則是中國在歐洲的「鐵桿朋友」。

文章指出，塞爾維亞曾是解體前的南斯拉夫的一部分，中國人對其有一份特殊情感，因為中國駐南斯拉夫大使館，即位於現在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），曾於1999年被美軍導彈擊中，3名中國記者被炸死，曾經引發中國大規模反美示威，成為標誌性事件。

2016年，習近平訪問塞爾維亞時，曾前往中國駐南斯拉夫被炸使館舊址，憑弔使館被炸事件中犧牲的烈士，成為炸館事件後首位親臨現場憑弔的中國國家元首。

文章認為，習近平此行訪塞，恰逢炸館25週年紀念日，相信將會再度憑弔烈士，展現中塞用鮮血和生命鑄就的友誼，而在中美關係高度緊張之際，此舉除了有助樹立民族主義領袖的形象外，同時也是向美方傳遞訊息—「歷史不容忘記」。（編輯：陳鎧妤）1130507