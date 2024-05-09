塞爾維亞積極取悅習近平 歐洲強權冷眼看北京插旗

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）塞爾維亞今天以超大排場歡迎中國國家主席習近平，總統武契奇高喊「台灣是中國的」，換取習近平在科索沃議題上的支持。專家分析，北京企圖插旗東歐取代歐俄，歐洲則不信任地看著北京舉動。

中國國家主席習近平昨晚抵達塞爾維亞進行國是訪問，為歐洲之行的第二站。

塞爾維亞傾全國之力，以最盛大排場迎接習近平。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）更在塞爾維亞宮（Palata Srbije）向群眾說道：「我們在中國領土完整性上的立場清晰且簡單：是的，台灣是中國的。」

塞爾維亞以最盛大排場迎接習近平。（圖取自facebook.com/buducnostsrbijeavucic）

法媒快訊週刊（L'Express）寫道，此番言論讓習近平龍心大悅，因大多數的歐洲領袖即使國家不承認台灣，也避免以如此堅定態度發表類似言論。

習近平「禮尚往來」，今天也公開表示，「在科索沃議題上，中國支持塞爾維亞保衛國家主權與領土」。

塞爾維亞安全政策學者福克沙諾維奇（Vuk Vuksanovic）向費加洛報（Le Figaro）分析，兩國關係存在地緣政治需求：「北京在科索沃議題上支持塞爾維亞；而塞國則在台灣和西藏議題上支持中國。」

武契奇在迎接儀式後表示，「我告訴他（習近平），做為強權領袖，他擁有全世界的敬重，但塞爾維亞人對他的尊敬與愛是在其他地方都找不到的」。

不過塞國反對黨今早發出新聞稿指控，國營企業的員工都收到指令，被要求加入迎接習近平的行列。

習近平訪問塞爾維亞的日期也經過精心挑選，恰逢北大西洋公約組織（NATO）於科索沃戰爭期間轟炸中國駐南斯拉夫大使館25週年，造成3位中國公民死亡。美軍事後致歉並表示為「誤炸」。

使館遺址目前為中國文化中心，中、塞透過憑弔事件釋放政治訊息，強調北約為「麻煩製造者」，盼重塑國際治理體系。塞國貝爾格勒政治卓越基金會（BFPE）負責人弗拉迪薩夫列夫（Stefan Vladisavljev）表示，兩國藉共同紀念，視西方為對立面。

塞爾維亞2012年起就為歐盟候選國，卻因拒絕承認科索沃獨立而被擋在門外。塞國以西巴爾幹戰略地理位置和歐盟市場的相鄰性而吸引中國，並被北京視為歐洲戰略運輸中心。

塞國2013年開始引進中國投資，包括建設公路、水庫等。但歐盟政治圈主要媒體Politico今天報導指出，「中國擴張卻讓塞爾維亞付出代價，經由中國常見的投資與借貸計畫綑綁手段，累積債務負擔已高達37億歐元」。

俄烏戰爭後塞俄兩國關係不如以往，且遭到歐洲檢視，中國趁機填補空白。費加洛報寫道，習近平藉著出訪機會向塞爾維亞展現自己是「歐洲援助的替代方案」。

福克沙諾維奇認為，「習近平的支持成為塞爾維亞面對歐盟的靠山。若歐盟或美國的壓力太大，塞國還有另一個強權可以依靠。可以和西方一較高下的中國，如今已取代俄羅斯」。

習近平今晚將飛往國是訪問最後一站匈牙利，他是歐洲第一個與中國簽署「一帶一路」合作文件的國家，也是參加北京一帶一路國際合作高峰論壇的唯一歐洲國。

儘管是北約和歐盟成員國，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）長期交好，立場遭歐盟成員國質疑。

在法國後接連訪問在許多議題上都與歐盟站在對立面的塞爾維亞與匈牙利，習近平的行程動機引起歐洲輿論熱議。

記者兼無國界記者組織法國總部主席韓石（Pierre Haski）在今天的法國國際廣播電台（France Inter）政治節目中指出，「歐洲主要大國都正不信任地觀察這樣的插旗行為，他們質疑中國一直在嘗試對歐洲分而治之，或施予影響力。這樣的不信任很正常，因為向蒲亭宣稱『友誼無上限』一定會讓受俄國威脅的歐洲感到擔憂」。

他認為，透過在巴黎後造訪貝爾格勒和布達佩斯，習近平正展現出所想釋放的訊息。（編輯：陳承功）1130509