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影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
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塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼[影]

2025/3/16 11:46（3/16 12:19 更新）
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塞爾維亞首都15日示威人潮占滿國會周邊街道。（路透社）
塞爾維亞首都15日示威人潮占滿國會周邊街道。（路透社）
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（中央社貝爾格勒15日綜合外電報導）至少10萬人今天聚集塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），這場境內數十年來規模數一數二大的反貪腐示威，看到學生與勞工站在同一陣線，槓上鎮暴警察及總統武契奇的支持者。

法新社和路透社報導，示威人潮一度延綿近2公里，占滿國會周邊街道及貝爾格勒一處行人廣場。

28歲的示威者喬傑維奇（Ognjen Djordjevic）說：「我們走上街頭，主要是向多年來的獨裁、無法無天與貪腐表達我們的極度不滿。」

抗議行動的成形，與去年11月塞國北部大城諾維薩德（Novi Sad）一座火車站屋頂坍塌事件有關。當局早已被控在營造建設計畫上貪腐、監管不周，而去年11月火車站屋頂坍塌釀15人喪生，就成了民怨爆發的導火線。

多個月來抗議規模不斷擴大，學生、教師和農民也紛紛加入，對民粹主義者武契奇（Aleksandar Vucic）構成一次重大挑戰。

今天的集會結束後，內政部表示，至少有10.7萬人參與。

監測人群規模的團體民眾集會檔案館（Public Assembly Archive）則給出更高的數字，估計參與人數為27.5萬至32.5萬人。

如果這一數字屬實，那麼今天的抗議將成為塞爾維亞近代歷史上規模數一數二大的一次。

塞爾維亞政府不認貪污和無能的指控，並表示目前有一場意在破壞塞爾維亞穩定的行動，且背後有西方情報機構撐腰。

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儘管抗議活動大致和平，警方表示，在貝爾格勒郊區有一輛汽車衝撞示威人群，造成3人受傷；同時，一群男子在市中心攻擊並傷害一名學生和一位大學講師。

警方表示，他們在14日晚上至15日清晨共逮捕了13人。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140316

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