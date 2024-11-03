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塞爾維亞火車站屋頂坍塌14死 民眾守夜哀悼

2024/11/3 10:51
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（中央社塞爾維亞諾維薩德2日綜合外電報導）塞爾維亞北部大城諾維薩德（Novi Sad）火車站昨天發生屋頂坍塌事件，造成14人喪生。數千塞國民眾為罹難者守夜，當局也宣布今天為全國哀悼日。

綜合法新社與路透社報導，諾維薩德火車站附近的臨時紀念碑，民眾默默點燃蠟燭、獻上鮮花，也有些人舉著寫有罹難者姓名的白紙弔念。

塞爾維亞內政部長達契奇（Ivica Dacic）今天表示，當局已開始「追查這場災難的責任」。

達契奇向Prva電視台（TV Prva）表示，檢察官辦公室將訊問20人，「從高層開始，包括來自各部會、上市的（塞爾維亞）鐵路公司的人員」。他說，警方正從建設、交通暨基礎設施部扣押與車站相關的文件。

塞爾維亞廣播電視台（Serbian Radio Television）報導指出，建設、交通暨基礎設施部長韋西奇（Goran Vesic）今天晚間由檢察官陪同向諾維薩德警局發表了一份聲明。韋西奇說，「目前正與檢察官辦公室充分合作，徹底釐清這場可怕悲劇的原因」。

諾維薩德中央車站歷經3年整修於7月完工。塞爾維亞鐵路公司在聲明中表示，坍塌的屋頂並非整修工程的一部分。整修工程是由一家中國聯營集團負責，其中包括中國鐵路國際有限公司與中國交通建設公司。

塞爾維亞反對派政治人物與社運人士指控，總統武契奇（Aleksandar Vucic）政府貪腐風氣猖獗、大搞裙帶關係，官僚問題嚴重。他們在首都貝爾格勒（Belgrade）政府大樓前抗議，並在柏油路面上留下紅色手印以紀念罹難者。

綠左陣線（Green-Left Front）在聲明中表示：「一己的利潤、詐騙和與欺詐，造成民眾受傷死亡。」

走民粹路線的武契奇及其盟友否認上述指控，並在昨天稍晚的電視演說中承諾伸張正義，嚴懲肇事者。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131103

#武契奇
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#法新社
#路透社
武契奇
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