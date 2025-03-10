美公民自由急速惡化 世界公民參與聯盟列觀察名單

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，全球公民權利監督組織世界公民參與聯盟已將美國列入觀察名單，名單上都是世界公民參與聯盟認為目前出現公民自由迅速惡化的國家。

國際非營利組織世界公民參與聯盟（CIVICUS）致力於「強化全球公民行動和公民社會」，今天宣布將美國列入2025年第一份名單，其他入列國家還有剛果民主共和國、義大利、巴基斯坦和塞爾維亞。

這份名單是「CIVICUS監督」（Civicus Monitor）行動一環，目的是追蹤198個國家的公民自由發展。近年被列入名單的其他國家包括辛巴威、阿根廷、薩爾瓦多和阿拉伯聯合大公國。

世界公民參與聯盟共同秘書長提瓦那（Mandeep Tiwana）說，這份名單「關注那些我們一直擔心公民空間條件惡化的國家，與和平集會、結社和言論自由相關」。

根據世界公民參與聯盟網站，選擇列入名單的過程包含世界公民參與聯盟全球研究夥伴網絡的見解和資料。

把美國列入今年第一份觀察名單的決定，是針對世界公民參與聯盟所描述的「川普政府對民主規範和全球合作的攻擊」做出的回應。

世界公民參與聯盟在新聞稿中提到川普政府近期採取的行動，可能「嚴重影響憲法賦予的和平集會、言論和結社自由」。

世界公民參與聯盟舉出的例子包括大量解聘聯邦雇員、任命川普死忠支持者擔任政府要職、退出世界衛生組織（WHO）和聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）等國際組織、凍結聯邦和外國援助資金、企圖瓦解美國國際開發總署（USAID）等。

世界公民參與聯盟警告，這些決定「可能影響公民自由，扭轉全球得來不易的人權進步」。

世界公民參與聯盟也指出，川普政府打壓支持巴勒斯坦的示威群眾，還史無前例地限制媒體參加總統記者會等。

世界公民參與聯盟形容川普今年1月就任以來的行動是「自20世紀麥卡錫主義（McCarthyism）時代以來…對法治從未有過的攻擊」，這些行動破壞了對民主至關重要的制衡原則。

提瓦那說：「限制性的行政命令、不合理的機構裁員和透過政府高階官員的威脅言論行使恐嚇手段，正製造一種抑制民主不同意見的氛圍，而民主的不同意見正是美國珍惜的理想。」

「CIVICUS監督」將各國公民空間狀況分為5級，即開放、限縮、受阻、受壓制和封閉。

美國目前被歸為「限縮」，與前總統拜登執政時期一樣，這意味著公民雖可行使結社、和平集會和言論等自由，但這些權利不時也會受侵犯。

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提瓦那說，川普第一次執政時，美國有一段時間因政府因應「黑命關天」（Black Lives Matter）示威運動的做法、制定限制性的州級法律來限縮環境正義抗議群眾的權利等，被歸為「受阻」。

在拜登執政時期，美國被歸為「限縮」，但今天因出現公民自由「嚴重惡化」而被列入觀察名單。提瓦那說，美國的狀況似乎正再度走向「受阻」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140310