習近平簽署提升塞爾維亞夥伴關係 自貿協定7月生效

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（中央社台北8日電）中國國家主席習近平今天與塞爾維亞總統武契奇舉行會談，除共同簽署「深化和提升全面戰略夥伴關係」的聯合聲明外，並宣布中塞自由貿易協定將於7月1日生效，中方歡迎並鼓勵塞方及兩國航空業者增開貝爾格萊德至上海、廣州直航航線。

新華社報導，歐洲時間7日晚間，習近平從法國飛抵塞爾維亞首都貝爾格萊德，展開訪問行程。今天則與武契奇（Aleksandar Vucic）展開會談，會後即簽署「關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明」。他在會談中並以「鐵桿友誼」形容中塞關係。

根據報導，在簽署過後，習近平與武契奇共同會見記者，習近平並宣布中方支持「新時代中塞命運共同體建設」的首期6項舉措。一是「在雙方共同努力下」，中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效；二是中方支持塞爾維亞承辦「2027年專業類世博會」，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目。

三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；四是中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴中國開展科研交流；五是中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴口中國學習。

六是中方歡迎塞方增開貝爾格萊德至上海直航航線，並鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格萊德至廣州直航航線。

根據報導，習近平與武契奇會談時，指塞爾維亞「面對複雜的外部環境和風險挑戰，堅持獨立自主，堅定捍衛國家主權領土完整和民族尊嚴，堅決維護國際公平正義，贏得了國際社會廣泛尊重」。

習近平又說，中塞「鐵桿友誼」歷經「國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、紮實的民意根基」。（編輯：邱國強）1130508