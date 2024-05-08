宜蘭南澳鄉長涉性騷 縣府：調查報告6月出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭南澳鄉長李勝雄、宜蘭縣原住民事務所長林志雷，被控性騷南澳鄉公所女課長。綠營縣議員今天質疑縣府受理後態度消極。縣府表示，調查報告6月會出爐，再視結果作後續處理。

南澳鄉公所女課長在3月11日具名向縣府申訴，指控李勝雄，以及時任南澳鄉公所農政課長，現已擔任宜蘭縣原住民事務所長的林志雷對她性騷擾。

李勝雄曾回應，喝酒後有時玩笑開比較大，並沒有犯意；林志雷則完全否認指控。

民進黨籍縣議員呂惠卿今天在縣議會質詢指出，這起性騷案，縣府對被害人有提供什麼保護或協助，女課長還在南澳鄉公所上班，在工作領域、業務承辦，會不會受到刁難，需不需要與鄉長連繫，縣府應提供被害人更好的工作環境，讓被害人免於恐懼，此案檢具的人事時地物都很清楚，不知為何拖那麼久都沒有結果，縣府態度過於消極。

民進黨籍縣議員陳文昌指出，縣府信誓旦旦說「性騷零容忍」，但事發後，李勝雄、林志雷完全不受影響，縣府的「性騷零容忍」根本是喊假的。林志雷之後還被縣府拔擢到府外單位當主管。

陳文昌說，這起案件，被害人指證歷歷，縣府完全沒有作為，被害人還要以沉重害怕的心情面對，這對當事人無法交代，對社會也說不過去，到底調查報告何時才能完成，希望縣府公平公正處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宜蘭縣政府人事處長張書豪回應，當事人於3月中旬向縣府申訴，縣府已受理，這個案子還在調查階段，依規定2個月要回覆當事人，但如果有必要，案情比較複雜可延長1個月，6月上旬會完成調查報告。

張書豪說，縣府也有要求南澳鄉公所要對被害人做好保護，目前女課長已在公所外的場所上班，不必參加主管會報，避免與鄉長接觸，若有公事洽商也會透過秘書處理，都已啟動被害人保護機制，並沒有不作為。（編輯：李錫璋）1130508