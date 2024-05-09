東北季風影響早晚稍涼 午後局部短暫雷陣雨
2024/5/9 08:07（5/9 08:14 更新）
（中央社台北9日電）中央氣象署指出，今天東北季風持續影響，東半部及南部地區降雨零星，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區降雨較明顯，有較大雨勢出現的機率。
氣象署表示，氣溫方面，受東北季風影響，清晨北台灣低溫約攝氏20、21度，其他地區為22至24度，局部會再更低一些，感受稍涼，而白天高溫在宜、花為25度左右，北部為27至29度，其他地區則是29至31度，感受舒適溫暖，外出請注意增減衣物。
東北風偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，前往海邊活動請注意。
氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130509
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