嘉義男涉酒駕撞死人肇逃被逮 12萬元交保

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（中央社記者蔡智明嘉義8日電）嘉義市6旬陳姓女子今天凌晨駕車停在民生南路旁下車，突遭後方涉嫌酒駕的楊姓男子追撞，陳女送醫不治，楊男肇逃在家被逮，辯稱在家喝酒，檢方複訊後，依新台幣12萬元交保。

嘉義市消防局於凌晨零時左右據報，指民生南路與成功街口發生車禍事故，湖內消防分隊救護車趕抵，發現1名女子倒地不起，肢體、頭部有嚴重外傷，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後仍宣告不治。

轄區員警到場，發現肇事者已逃逸，緊急調閱監視器畫面，發現肇事車輛往南方加速逃逸，於凌晨2時多前往水上鄉肇事者的住處，逮捕33歲的嫌疑人楊姓男子，楊男酒測值高達1點多毫克。

楊男由律師陪同到案，他辯稱，凌晨返家途中，並不知道有撞到人，喝酒是回家後飲用，並沒有酒駕。

檢警透過監視器畫面，死者67歲陳女當時將車停放在民生南路旁，下車並走到汽車後方，當時有數輛汽車經過後，突然遭楊男駕車從正面高速追撞，陳女當場被彈飛至對向車道，倒地不起。

警訊後，將楊男依酒駕致死等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依新台幣12萬元交保。（編輯：陳清芳）1130508