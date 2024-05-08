全大運閉幕6人次破全國 男子跳高葉柏廷最吸睛

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（中央社記者黎建忠台中8日電）在國立台灣體大舉行的全大運今天閉幕，本屆共3項6人次打破全國紀錄，其中葉柏廷在男子跳高打破高懸9年的全國紀錄最為耀眼，而台北市立大學則以92金72銀55銅高居獎牌榜首位。

就讀虎尾科大的葉柏廷，昨天在田徑男子跳高項目技驚四座，以2公尺30的成績，打破向俊賢在2015年締造的2公尺29高懸9年的舊全國紀錄，讓現場觀眾跟著興奮大叫。

再過2個月就是巴黎奧運，本屆全大運也吸引多名取得奧運資格的國手參賽，像是田徑林昱堂、體操丁華恬、拳擊林郁婷和甘家葳、游泳王冠閎等人，也都順利在各自專項拿到金牌。

體育署長鄭世忠在閉幕典禮上致詞表示，未來會持續提升國內運動參與率，加強學生體適能指標表現外，也積極推動學校運動人才培育，輔導建立區域培育體系，整合基層運動選手系統化培訓體制，並暢通升學管道，厚植國家運動人才。

經過5天賽事，有35項、64人次破大會紀錄，鄭世忠強調，希望在本屆全大運擁有佳績的選手，未來繼續在國際賽事上發光發熱。

明年的全國大專校院運動會將由台南的長榮大學接手，校長李泳龍表示，將以「Zero to Infinity，挑戰巔峰，競在手中」為賽事主題，全力為運動員打造一個璀璨的舞台，鼓勵運動員超越極限。（編輯：陳政偉）1130508