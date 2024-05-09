繼塞爾維亞後 習近平訪匈牙利鞏固歐盟友邦關係

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（中央社布達佩斯8日綜合外電報導）繼塞爾維亞之後，中國國家主席習近平今天抵達匈牙利首都布達佩斯，進行他這次出訪最後一段行程。習近平歐洲之旅目的在強化北京與最親近歐盟友邦間已蓬勃發展的關係。

法新社報導，今年是中國與匈牙利建交75週年，習近平前往匈牙利訪問3天，預計今晚將參與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）招待的國宴。

習近平這次由法國展開歐洲之旅，儘管屬於友好訪問，卻也凸顯北京和歐盟間因烏克蘭戰爭和全球貿易引發的緊張關係。

今天稍早，習近平結束塞爾維亞之行。如同匈牙利一樣，塞爾維亞與中國及俄羅斯關係密切。

中國對塞爾維亞和鄰近的巴爾幹半島國家挹注龐大資金，尤其在礦業和製造業方面，去年中國與塞爾維亞簽署自由貿易協定。

習近平的塞爾維亞之行適逢1999年美國轟炸首都貝爾格勒（Belgrade）中國大使館、造成3人死亡的25週年。

以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）以塞爾維亞安全部隊為目標，塞爾維亞安全部隊當時與科索沃（Kosovo）阿爾巴尼亞叛亂分子交戰，長達數月的戰爭期間，中國大使館也遭波及。

美國事後道歉，稱過時的地圖引導飛行員對錯誤標的進行攻擊。

習近平昨天投書塞爾維亞「政治報」（Politika）指出，北約「公然轟炸中國大使館」，示警中國「絕不會讓這樣的悲劇歷史重演」。

此外，塞爾維亞重申支持中國對台灣的主權聲張。作為回報，北京長期以來一直支持塞爾維亞對科索沃分離省分的領土主張。

在法國訪問期間，習近平與總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面，他們呼籲習近平不要准許輸出可能被俄羅斯用於烏克蘭戰爭的技術，並盡其所能終結這場戰爭。

習近平則警告西方，不要就這場衝突「抹黑」中國，並反擊中國產能過剩導致全球貿易失衡的指控。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130509