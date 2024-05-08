LINE台灣開拍影集「黑盒子」 改編自同名台漫

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（中央社記者洪素津台北8日電）LINE台灣開拍改編自同名台漫的影集「黑盒子」，劇中莫允雯為演繹日本角色硬背日文；張軒睿則挑戰黑化、個性扭曲的角色，李李仁、傅孟柏、簡嫚書也在不同單元詮釋人性陰暗面。

LINE台灣與兔將創意影業共同出品的「黑盒子」電影短片，去年奪下美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」；日前宣布「黑盒子」影集正式開拍，由LINE台灣執行長陳立人、導演李昭樺與文策院代表及各單元演員等人，舉行開鏡儀式。

「黑盒子」以象徵時間的黑色盒子作為核心概念，還原漫畫中獨特的黑白畫風和詭譎氛圍。製作團隊選角時，影集女主角莫允雯設定為跨越萬年、旅居多國的面具人，她表示，為了完美演繹日本角色，花了非常多時間用羅馬拼音硬背日文。

過往多演出陽光男孩形象的張軒睿，也首度挑戰黑化、個性扭曲的角色，張軒睿表示：「不僅要一人分飾兩角，還要揣摩身體缺陷狀態，在生理、心理層面都有許多要克服的地方，是從未有過的嘗試。」

此外，「黑盒子」電影短片主角李李仁、「金鐘視帝」傅孟柏、「清新女神」簡嫚書等重量級卡司也將以全新樣貌、角色，分別於「黑盒子」影集的不同單元參與演出，與觀眾共同揭開人性陰暗面。

影集「黑盒子」改編自台灣作家Pony同名短篇漫畫，更攜手導演李昭樺、「返校」金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚編劇。

談到作品影視化，原著作家Pony興奮表示：「作品影視化不僅是我的夢想，改編過程中，藉由不斷的與團隊討論碰撞出更新的視野，成功讓整體故事變得更完整、細緻。」（編輯：陳清芳）1130508