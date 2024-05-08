媽媽是追星族 Melody搶張學友演唱會門票送母親

（中央社記者洪素津台北8日電）母親節將至，主持人Melody今天透露自己媽媽是追星族，於是努力搶到張學友演唱會門票。她說：「一票難求，我棒不棒」，沒想到媽媽又再要求Energy的票，讓她哭笑不得。

母親節將至，主持人Melody（殷悅）出席活動表示，為寵愛媽媽，努力搶到歌手張學友的演唱會門票孝敬媽媽，也說：「我要感謝我媽媽在台北陪伴我」。沒想到媽媽再次跟Melody許願，希望可以去看Energy的加場演唱會，這讓Melody傻眼說：「Energy的加場妳也要去。」不過，她媽媽那時已飛美國，所以作罷。

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而問起自己如何過母親節，Melody感性說，「女兒們只要寫寫卡片就會讓我很開心」，透露每一年都會要求女兒寫卡片，「我很喜歡看她們每一年不同的字體，每個時期的字都會不一樣，內容也會不一樣，對媽媽來講，這是一個很好記錄成長的過程」。

至於感情狀況，Melody坦承配偶欄已經空白1年，「我現在就是往前走、往前看，不再看回頭路了，好好工作、照顧孩子、愛自己，分享浪漫甜蜜的的生活。」（編輯：陳政偉）1130508