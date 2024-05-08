日本民間企業首次贊助台灣藝術 謝長廷頒感謝狀

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京8日專電）日商化工大廠大賽璐公司贊助台灣藝術文化，將以3年300萬元推動台灣母語文學補助專案，明年將捐助國家交響樂團，是首個以實際行動贊助台灣藝術文化的日本企業，社長小河義美今天獲駐日代表謝長廷頒贈感謝狀。

謝長廷表示，日本民間企業主動捐助台灣藝術文化活動，是一件相當有意義的事。大賽璐公司主要與台灣清華大學合作半導體等相關材料，由於合作愉快，加上小河義美相當喜愛台灣文化，因此興起捐助台灣藝術文化活動的念頭，這也開啟了新風氣，是一項重要里程碑。

大賽璐公司與清華大學從2020年開始展開為期5年的產學合作，不僅是產業技術上的交流合作，大賽璐公司更期待能與台灣進一步在文化藝術上合作，因此促成這次贊助計畫。

小河表示，獲頒感謝狀感到相當光榮，透過捐助台灣的文化藝術活動與台灣有新的交流合作，不僅是他個人，也是有百年歷史的大賽璐公司全體員工都期盼看到的發展。

駐日台灣文化中心主任王淑芳表示，大賽璐公司經由駐日代表處科技組和台灣文化中心引介，決定捐助對台灣國家文化藝術基金會及國家交響樂團。從2024年至2026年，大賽璐公司3年總計將捐助新台幣300萬元，與國藝會共同推動「母語文學創作發表補助專案」及各項藝文活動的常態補助，並將與國家交響樂團討論捐助內容，預計明年啟動捐助計畫。

「母語文學創作發表補助專案」由國藝會董事長林淇瀁於2023年催生，目的在提供母語文學創作者所需的支持資源，鼓勵新血融入母語文學創作領域，同時擴展母語文學的範疇，豐富文本內容，並建構台灣母語文學的傳統。

大賽璐公司創立於1919年，由日本8家主要賽璐珞（硝酸纖維素塑膠）製造商合併而成。由於第一次世界大戰期間對賽璐珞的需求激增，製造商林立，原料樟樹遭濫伐。憂心此狀況的幾家公司於是重組，以守護天然資源、達到共存共榮而成立大賽璐公司。

2019年，小河義美在公司創立100週年就任社長，他是技術人員出身，因為開發被稱為「大賽璐式生產革新手法」的自律型生產系統在業界極富盛名。（編輯：韋樞）1130508