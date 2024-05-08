新北國際學校校外教學疑食物中毒 逾百師生上吐下瀉

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市土城區的裕德國際學校5年級師生，7日到台中市新社農會進行食農教育，用餐後疑出現食物中毒，師生有113人出現上吐下瀉，校方進行通報並探視追蹤學生狀況。

新北市政府教育局晚間表示，262名師生吃了相同食物後，已掌握113人出現腹瀉及嘔吐症狀，其中16人目前就醫追蹤中。將持續掌握學生身體狀況，因事發地點在台中市，也將全案送台中市政府衛生局食品藥物安全處做後續處置。

裕德國際學校校長李慶宗晚間告訴中央社記者，5年級學生200多人昨天早上到台中新社農會參加食農教育， 晚間陸續接到學生有上吐下瀉及發燒，5位帶隊老師也身體不適，近半師生有疑似食物中毒現象，校方隨即依規定通報新北市教育局、衛生局。

李慶宗表示，師生昨天參加食農教育，從中餐到點心吃了很多食物，至於是何種食物導致師生上吐下瀉，相關單位已在調查中。

李慶宗說，這次常態性戶外生活教育是首次與新社區農會合作。對於發生這樣的狀況，新社區農會下午也派員北上分別前往亞東醫院、輔大醫院、台北馬偕醫院探視住院中學生，校方會全力照顧學生，後續將跟農會釐清責任及求償。

校方也發布通知給家長，如果學生近日因身體不適請假，學校午餐及點心費用將全額退費，校方也提供每位學生慰問金新台幣1200元表達慰問。（編輯：孫承武）1130508