本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴西南大河州洪災釀百人喪命 災區再遭暴雨襲擊阻礙救援

2024/5/9 08:15（5/9 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西南部南大河州首府快樂港街道7日遭洪水淹沒。（路透社）
巴西南部南大河州首府快樂港街道7日遭洪水淹沒。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西氣象部門今天指出，近幾週發生洪患的南大河州再遭暴雨襲擊，未來幾天除了強降雨之外，還可能發生強風和閃電，讓受災地區雪上加霜。

南大河州（Rio Grande do Sul）民防部門稱，截至8日中午，洪水造成百人死亡、372人受傷、228人失蹤。417個城市有140多萬人受影響，逾16萬人被迫離開家園，約6.6萬人住進收容所避難。

今天暴雨再次襲擊南大河州，使當局和志工推動的部分救援服務陷入癱瘓，快樂港（Porto Alegre）市政府也宣布暫停救援船隻行動。

氣象公司Climatempo預測，南大河州受影響多，且南部地區將出現最強烈降雨，估10日起發生頻繁大雨和極端雷暴，特別是受災嚴重的中北部地區，可能雪上加霜。

南大河州民防部門警告，從洪水氾濫或因發生土石流風險地區撤離的民眾不應返回家園，尤其是快樂港都會地區，沒有安全的返回條件，除了預報降雨及可能發生更多土石流和洪水外，還存在疾病感染風險。

巴西南大河州災民7日從住家撤離。（路透社）
巴西南大河州災民7日從住家撤離。（路透社）

橫越快樂港的瓜伊巴河（Guaíba）水位已下降20公分，但仍高於5公尺以上，比洪水氾濫前的最高水位3公尺高出2公尺。

南大河州政府稱，5座水壩面臨潰堤的巨大風險，陸續開始疏散危險地區的民眾。

巴西政府指出，已經通過議會修正案、社會援助資源、糧食採購、能源保障等舉措，向南大河州撥款巴西幣16億元（約新台幣101億元）。

大河聯邦大學（FURG）生態學教授席瓦（Marcelo Dutra da Silva）說，南大河州許多城市完全沒為極端降雨做好準備，雖然無法阻止極端天氣發生，但可預測哪裡會發生更嚴重後果，提前從最脆弱地區疏散居民。

席瓦指出，南大河州重建需要考慮哪些地區較安全，較能抵擋極端天氣變化，必要時將城市基礎設施從風險較大的環境遷移，將可能發生洪水的地方歸還大自然。（編輯：張芷瑄）1130509

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#巴西
#暴雨
#南大河州
延伸閱讀
專家：巴西洪水證明自然與人為因素致極端天氣頻生巴西南大河州暴雨成災 31城鎮48小時雨量超過5月整月平均影片／暴雨襲杜拜降下2年雨量 公路遭大水淹沒班機延誤剛果河水位暴漲至逾60年高點 洪災奪300多條人命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：