巴西南大河州暴雨成災 31城鎮48小時雨量超過5月整月平均

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）過去48小時，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）31個城鎮的降雨量超過整個5月分的平均降雨量，導致該州當局宣布進入緊急狀態。

據民防和消防部門稱，到目前為止，至少有32人因風暴死亡，60人失蹤。南大河州政府認為，死亡和失蹤人數可能增加。

根據國家自然災害監測警報中心（Cemaden）的數據，豐圖拉澤維爾市（Fontoura Xavier）是降雨量最高的城市，過去48小時達500.6毫米，是該市5月分歷史平均降雨量146毫米的2倍多。

過去幾天的降雨，導致南大河州至少134個城市受影響，大約1.5萬名居民流離失所，其中5000人前往收容所，1萬人在親友家避難。豪雨災情亦迫使州立學校停課，70萬名學生受影響。

南大河州城鎮的房屋被洪水淹沒。（路透社）

根據Ogimet全球氣象服務平台，2日全世界降雨量最高的10個城市中，南大河州就包辦7個城市，降雨量最高的是索萊達德（Soledade），達233毫米。

國家氣象局（Inmet）氣象專家莫萊斯（Dayse Moraes）說明，最近幾天在南大河州發生的暴雨結合3個主要因素，包括該地區出現強風流，形成非常不穩定的天氣；來自亞馬遜的溼氣走廊，增加降雨強度；以及巴西中部地區出現熱浪，今年秋天的氣溫比歷史平均高出約攝氏5度。

莫萊斯指出，巴西中部地區上空的暖空氣阻擋南部地區的冷鋒推進並擴散到其他地方，這些因素的結合導致南大河州天氣不穩定，造成強烈和持續降雨。

此外，2024年4月底至5月初期間，巴西仍受到 聖嬰現象 聖嬰現象小百科 聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。 聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。 赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。 資料來源：中央氣象署 看更多 關閉 （El Niño）影響，導致太平洋水域變暖，加劇南大河州地區天氣不穩定。

卡塔藍聯邦大學（UFCAT）地理研究所氣象學教授羅德里格斯（Rafael de Ávila Rodrigues）指出，隨著全球氣候變遷加劇，極端天氣事件將更加頻繁發生。

2023年9月溫帶氣旋過境南大河州，造成洪水泛濫，5.7萬人失去家園，54人喪生，4人失蹤。

民防部門報告顯示，去年受影響的地區位於塔誇里（Taquari）河畔，過去幾天也受到暴雨襲擊，居民再次面臨危險。（編輯：陳承功）1130504