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東非坦尚尼亞聖嬰現象暴雨致洪災土石流 已釀155死

2024/4/25 21:32（4/25 21:55 更新）
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聖嬰現象常對非洲東部造成極大破壞，肯亞首都奈洛比本週遭突發性洪水衝擊，13人死亡。圖為肯亞一個家庭搭上獨木舟逃離洪水。（美聯社）
聖嬰現象常對非洲東部造成極大破壞，肯亞首都奈洛比本週遭突發性洪水衝擊，13人死亡。圖為肯亞一個家庭搭上獨木舟逃離洪水。（美聯社）
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（中央社坦尚尼亞首都杜篤瑪25日綜合外電報導）東非國家坦尚尼亞總理馬嘉里瓦今天表示，與氣候聖嬰現象有關的猛烈降雨在當地造成洪水氾濫及土石流，已在全國奪走至少155條人命。

法新社報導，馬嘉里瓦（Kassim Majaliwa）告訴坦尚尼亞國會，約有20萬人受到災情影響，全國有數個地區受災情況嚴重，住宅、基礎設施和農作物被摧毀。

聖嬰現象

聖嬰現象小百科

聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。

聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。

赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。

資料來源：中央氣象署

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經常對非洲東部造成極大破壞，而這個地區近來還已受到一再出現的氣候異常現象衝擊。

去年底在東非的肯亞、索馬利亞和衣索比亞，共有300多人死於暴雨洪災。當時這個區域還正在努力從40年來最嚴重旱災走出。

肯亞首都奈洛比（Nairobi）本週也遭到突發性洪水衝擊，造成13人死亡。坦尚尼亞旁的內陸國蒲隆地（Burundi）則是數月來受到持續不斷的降雨侵襲，10萬人被迫逃離家園。

馬嘉里瓦在坦尚尼亞首都杜篤瑪（Dodoma）對國會表示，聖嬰現象產生的大量降雨伴隨強風，在全國多處引發洪水和土石流，造成了重大破壞。「有5萬1000多戶、20萬人受到影響，155人死亡，約236人受傷，1萬多間住宅受到不同程度毀損。」（譯者：張正芊）1130425

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