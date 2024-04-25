曼谷發布極端高溫警告 泰國今年至少30人中暑喪生
2024/4/25 19:54（4/25 20:34 更新）
（中央社曼谷25日綜合外電報導）泰國政府今天就酷熱高溫再次發出警告，稱今年已有至少30人因中暑喪生。首都曼谷當局也發出極端高溫預警，當地酷熱指數（heat index，即體感溫度）預計超過攝氏52度。
法新社報導，曼谷昨天氣溫高達攝氏40.1度，預計今天將維持相近高溫。
南亞和東南亞部分地區本週受到異常炎熱的天氣影響，菲律賓各地學校停課，孟加拉信徒為此祈雨。
酷熱指數也稱為體感溫度，意指同時將濕度、風速和其他因素納入考量後，人體對外部氣溫感受到的熱度。
泰國東北部鄉村地區的烏隆省（Udon Thani）當局也示警，今天將出現炙熱高溫。
泰國公共衛生部昨天表示，今年1月1日至4月17日期間已有30人因中暑死亡，而去年全年死於中暑的人數為37人。
泰國疾病管制署副署長狄瑞克（Direk Khampaen）告訴法新社，官員呼籲年長者和患有肥胖症等疾病的民眾留在室內，並隨時補充水分。
4月通常是泰國和其他東南亞國家1年中最熱的月份，但今年的聖嬰現象加劇了這種情況。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130425
延伸閱讀聖嬰現象加劇極端酷熱 菲律賓民眾：熱到無法呼吸馬尼拉體感溫飆42度 數十所學校停課南蘇丹恐陷攝氏45度熱浪 暫關所有學校2024年遇最熱3月 全球連10月刷新高溫紀錄極端熱壓力天數創紀錄 歐洲夏季致命威脅日增台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
- 曼谷發布極端高溫警告 泰國今年至少30人中暑喪生2024/04/25 19:54
- 2024/04/24 22:21
- 2024/04/22 13:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度