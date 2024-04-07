香港立場新聞案 4/29法庭裁決

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（中央社台北7日電）已停運的香港「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物罪的案件，法庭將於29日裁決。該案於2022年10月底開審，即由開審至裁決相距近一年半。

立場新聞被控串謀發布煽動刊物罪，是香港1997年主權移交後首宗媒體機構被控煽動罪的案件。鍾沛權及林紹桐於2021年12月29日被捕，立場新聞同日宣布停運。

立場新聞案於2022年底開審，2023年6月完成了56天的審訊。其後因檢方及辯方爭議煽動罪是否需要含有煽動暴力的元素，法庭延後裁決。

在立場新聞案審訊中，檢方曾提出，立場新聞於2022年7月7日至2021年12月5日，即香港國安法實施後發布17篇煽動文章，當中包括流亡海外港人羅冠聰的訪問。

檢方又曾表示，立法新聞不只是網媒，更是政治平台。

綜合香港明報等港媒報導，據香港司法機構網頁，立場新聞案訂在29日裁決。林紹桐此前被還押超過10個月，於2022年11月獲准保釋。鍾沛權被捕後也被還押近1年，2022年12月才獲准保釋。（編輯：陳鎧妤/廖文綺/周慧盈）1130407