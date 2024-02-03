港資深媒體人區家麟被捕2年 出書記安於不安心情

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（中央社台北3日電）香港資深媒體人區家麟2022年被香港國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪拘捕，獲准保釋後迄今未被起訴。他將過去2年在臉書發表的「早晨文」輯錄成新書出版，紀錄他「安於不安」的心情。

區家麟是香港資深媒體人，曾任電視台新聞紀錄片高級監製、電台及電視台節目主持。

他2022年4月11日清晨6時被香港警務處國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪拘捕，當時香港媒體指，相信與他在已停運的「立場新聞」發表的評論有關。

區家麟在警署內接受調查，約11個小時後獲准保釋離開，迄今未被起訴。

後來區家麟的朋友每天早上在臉書上向他問好，想確定他一切安好，他則以猜字遊戲成績夾上片言隻語回應，慢慢這些短文變成他的「早晨文」。

區家麟近日在其臉書公布出版新書「二千零四十七夜」，就是將他過去2年部份「早晨文」輯錄成書。

「二千零四十七夜」的序言題為「安於不安」。區家麟在序言開首說，「我想想，記記心情、談日常瑣事，對個人記憶保持誠實，應該是可以的。」

他說，即使是以前有黑色暴雨警告、十號颱風，甚至是疫症，他都睡得安穩，因為他知道「門鈴不會清晨六點鐘響起。」

他說，這本書是他很卑微的願望，「記下一個人的2047，記錄一場遲來的變故」，既然不能控制逆境，就調節應對的方式，「每天說說聲早晨，再加一篇短文，能在紛亂中重拾生活的節奏，保存寸心的自由。」

他在序言的結尾寫道，「祝願平安，縱使不安，亦能心安，安於不安。」

書中其中一篇「早晨文」題為「苦楚」，提到人們嚮往自由，但自主之路既艱難又要肩負很多責任，會引發焦躁不安，於是人們開始逃避自由，寧願將自己的命運交託給別人。

文章說，以往香港沒有民主但有自由，自由很廉價，唾手可得。「今天，時移世易，想追求自由、享有自由、想說心底一句話，要準備付出代價。」

文章最後說，當我們為求安心，把命運交託別人時，不要忘記世上有些人依然相信，「只要自由仍在，我們就要盡用」。他們身體力行，成全自己及同路人，最後犧牲自己。「自由的苦楚，他們甘願承受」。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130203