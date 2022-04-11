港媒：資深媒體人區家麟遭國安處逮捕

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香港資深媒體人區家麟（圖）11日被港警拘捕。（圖取自維基共享資源；作者：立場新聞，版權屬自由使用）

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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，香港資深媒體人區家麟今早被警方國安處拘捕，他涉嫌觸犯「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪，相信事件與他在「立場新聞」發表的評論有關。

綜合本地媒體的報導，區家麟今早在家中被捕，其後被帶到葵涌警署扣查。

網上資料顯示，區家麟現職香港中文大學新聞及傳播學院專業顧問，此前曾任職本地多家傳媒機構，包括無線電視台和官方香港電台。

據報導，區家麟被捕，相信與他在「立場新聞」發表的評論有關。

警方國安處去年底依串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場新聞」多名高層，包括前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

其後，「立場新聞」宣布停運。

根據刑事罪行條例，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為等，即屬犯罪，第一次定罪可處第2級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。（編輯：陳沛冰）1110411