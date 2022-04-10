台灣青年自發菲律賓包場播時代革命 盼引反思

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

赴菲律賓10年的台灣青年布萊恩自發在馬尼拉包場播映紀錄片「時代革命」，希望讓大家對擁有的民主自由產生更多反思。圖為民眾9日觀看紀錄片後合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）紀錄片「時代革命」在台創下高票房，引起旅菲台灣人關注。赴菲律賓10年的台灣青年布萊恩自發在馬尼拉包場播映，希望讓大家對擁有的民主自由產生更多反思。

布萊恩與友人於9日、10日在馬尼拉包場放映「時代革命」，吸引約150人參加。

布萊恩告訴中央社記者，去年「時代革命」從入圍到獲得金馬獎，他一直很關注。由於台灣是全世界唯一院線上映「時代革命」的地方，「身為在海外打拚的台灣人，我們也覺得國際上近來發生很多衝突，開始想我們在國外可以做哪些事情。」

於是布萊恩開始寫信聯絡導演組、聯絡電影院，希望讓大家在菲律賓也能看到這部紀錄片。

他表示，在臉書社團「在菲團結台灣人」版主林南宏和友人協助下，他們跑了將近10間電影院，又找電影製作公司跟電影院談播映許可。但因為涉及香港政治，擔心香港政府打壓，沒有人願意去申請播映許可，又聯繫不上「時代革命」的導演組，「所以我們就以為這個計畫應該會取消」。

布萊恩說：「我們後來才知道，導演組只有3個人，要回覆全世界的email，所以他們回覆得很慢。」他們4月1日跟導演組簽約，接著又敲定戲院，好不容易才能在菲律賓播映這部電影。

林南宏說，包括電影播映權、場地和播放設備，這次花了約40萬披索（約新台幣22.5萬元）。由於布萊恩的家人覺得活動很有意義，因此資助所有費用。

他表示，一開始聯繫不到導演組時，一度很擔心「他們已經被抓走了」，後來在臉書社團宣傳時也心驚膽戰，一方面希望有更多人來看，一方面擔心如果太多人知道，中方會不會有動作，所以播映當天請來很多警衛，還帶了律師，擔心可能有人鬧場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

出席放映會的台灣民眾李冠儒說，「時代革命」片尾提到，台灣經過40年努力，才有今天的民主成果。對香港在反送中運動的民意展現及他們對自由的渴望和追求，還有年輕人不計代價的付出，「我覺得非常感動」。

布萊恩說，身為台灣人，「我覺得大家要去記得這件事情，只要有更多人記得，就會有更多討論，今天我們做的事情就有意義。希望藉由這場電影，讓大家知道我們現在所擁有的東西其實是相當可貴的」。（編輯：馮昭）1110410