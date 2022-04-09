「時代革命」洛杉磯放映 台灣外交官出席支持

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）「光復香港，時代革命，香港人加油！」加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園內響起這句口號。在一場紀錄片放映會上，台灣政府代表受邀出席，受訪表達對香港人民爭取民主的支持。

去年獲得金馬獎的紀錄片「時代革命」（Revolution of Our Times）今天在UCLA影視戲劇科系大樓的播放，將近300名師生及校外人士入座觀賞。

放映廳內不少旅居海外的香港人，影片結束時，有人用粵語大喊「光復香港，時代革命」引發迴響。

駐洛杉磯辦事處副處長林暉程代表台灣政府受邀出席，並邀請了瑞士駐洛杉磯名譽總領事齊默里（Franco Zimmerli）、立陶宛駐洛杉磯外交人員一起觀賞影片。

林暉程表示，他身為政府在洛杉磯的代表，用實際行動參與，支持香港人為了爭取民主自由而做出的奮鬥。

林暉程接受華語媒體聯訪的時候說，從最近在烏克蘭戰爭可以看出，極權專制的政體沒有制衡，惡行沒有限度，蒲亭（Vladimir Putin）可以用先進的武器攻擊烏克蘭，但烏克蘭人民的守護家園的意志不但沒有動搖，反而更加堅強。

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他說，北京這個極權專制的政權輕言寡信，無視「五十年不變，一國兩制」等承諾，用國安法打擊新聞媒體、異議人士，但不管手段如何殘酷，都打不垮香港人民追求民主價值的意志與精神。

齊默里受訪的時候說，他來自瑞士，他的國家向來保持中立、獨立與民主，他認為任何人都應該享有人身與政治上的自由，不應該被迫受到別人的統治。他希望藉著這個紀錄片，更瞭解香港的情況，「我也希望台灣可以保持獨立自主，不要受到中國統治」。（編輯：黃自強）1110409