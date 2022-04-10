華府包場播時代革命 蕭美琴邀美官員共賞挺香港

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駐美代表處9日在華府近郊影城包場放映紀錄片「時代革命」，駐美代表蕭美琴（左）邀請美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（右）共同觀賞，展現台美齊力挺港的精神。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年4月10日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）駐美代表處今天包場放映「時代革命」，駐美代表蕭美琴邀美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯共賞，展現台美齊力挺港精神。蕭美琴說，見證香港經歷的同時，台灣人也反思如何捍衛自身民主。

駐美代表處今天選在華府近郊影城包場放映記錄港人爭取民主自由歷程的「時代革命」，包括藍鶯（Ingrid Larson）、數位美國議員助理、旅美中國民運人士王丹、華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）董事長胡兌昀、民主進步黨駐美代表處主任彭光理等人都出席觀影。

蕭美琴致詞時表示，「時代革命」去年獲得台灣影壇最高榮譽金馬獎肯定，得到最佳紀錄片殊榮；今年2月在台上映後，成為台灣影史最賣座紀錄片，駐美代表處很高興有機會把影片與美國友人分享。

蕭美琴說：「相信我們在觀賞港人經歷，看到他們持續為維繫基本權利與自由努力的同時，也會檢視台灣、中國與世界各地情況，思考未來方向及如何維繫捍衛自身民主。」

藍鶯放映前受訪表示，很榮幸獲邀觀影，聽說紀錄片非常感動人心，許多觀眾散場時都情緒難以恢復。她說，期待透過紀錄片了解更多香港當地狀況。

王丹觀賞後向中央社記者表示，他很感謝蕭美琴舉辦包場活動，讓更多台灣人，包括像他這樣的人，能透過紀錄片再次重溫香港當年抗爭歷史。他認為這是人類史上非常寶貴一段歷史，展現一個人或群體，為了追求自由願意付出多大的努力與代價。

王丹說，香港與台灣唇齒相依，香港今天的處境應該讓台灣人更加警惕，更努力去捍衛自身民主與自由，「否則的話很可能下一個中共的目標就從香港轉移到台灣」。

王丹也期許全世界，包括台灣人，能給香港人更多關注，不要因為時間流逝，忘記他們如影片描述所付出的種種。（編輯：郭中翰）1110410